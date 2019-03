Juniores Provinciali, Stiava ancora senza avversari

Ad inseguire le due lunigianesi Serricciolo e Pontremolese

Calcio Junior - Il campionato provinciale della Juniores è sempre saldamente in mano ai lucchesi dello Stiava, con sette lunghezze di vantaggio sulla lunigianese Serricciolo. A ridosso delle prime due si è avvicinata la coppia Pontremolese-Sporting Bozzano. Gli azzurri di mister Roberto Neri hanno espugnato il campo dello Sp.Viareggio nell’anticipo, mentre il Bozzano si è aggiudicato il match in casa del Pietrasanta calcio.



Il settimo turno propone la trasferta della capolista in casa del Ricortola, i neroverdi di mister Tarantino hanno iniziato da qualche giornata a risalire la corrente in cerca di posti più tranquilli. Delle tre compagini della Lunigiana scende in campo solo il Serricciolo sul campo del temibile Sp. Bozzano, con l’obiettivo di riprendere la caccia al vertice. Infine il Romagnano, deciso di entrare nei piani nobili della classifica, ospita al “Raffi” i viareggini dello Sporting con l’intenzione di mettere la freccia di sorpasso.



Programma gare, arbitro di sabato 2 marzo 2019



Atl.Viareggio-Versilia (L. Martini, 15,°°, Mario Caterino di Viareggio)

Oltreserchio-Pietrasanta 1911 (G.Minciotti,15,°°, Francesco Banducci di Lucca)

Ricortola-Stiava (Comunale, 16,45, Vincenzo Di Martino di Carrara)

Romagnano-Sp.Viareggio (Raffi, 15,°°, Daniele Panighini di Carrara)

Sp.Bozzano-Serricciolo (Rontani, 15,30, Michele Marsili di Viareggio)

Sp.Pietrasanta-Croce Verde (G.Del Chiaro, 15,°°, Jacopo Menchini di Viareggio)

Riposano: Monti e Pontremolese