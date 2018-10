Juniores Provinciali, Sporting Viareggio solo al comando

Pareggia la Pontremolese a Pietrasanta, cade in casa il Serricciolo ancora uno scivolone del Romagnano

Calcio Junior - Volano a punteggio pieno i viareggini dello Sporting che tornano dalla difficile trasferta di Serricciolo con tre punti che gli permettono di mantenere il primato, al momento solitario in virtù della sconfitta dell’ex capolista Sporting Bozzano in casa del Versilia.



A ridosso della capolista si inserisce lo Stiava che cala un poker di gol al Montignoso Fbc. Al terzo posto troviamo una coppia di squadre lucchesi: il Versilia di mister Manfredi che dopo il derby vinto aggancia in classifica proprio i cugini dello Sp.Bozzano. A centro classifica regnano quattro compagini, quali la Pontremolese, che impatta sul campo del Pietrasanta 1911, il Ricortola di mister Marco Tarantino, che non va oltre la divisione dei punti nel match interno contro lo Sporting Pietrasanta: nonostante la lunga inferiorità numerica i neroverdi riescono a rimettere in piedi una sconfitta con il sigillo del neo entrato Cima, a dieci minuti dalla fine.



Altro nulla di fatto è quello dell’Atletico Viareggio contro l’Oltreserchio, per gli ospiti a referto il primo punto della stagione. Infine brutto scivolone del Romagnano calcio al “Basalari” contro la Croce Verde, successo che permette ai viareggini di lasciare l’ultima posizione del girone, per la formazione ospite di mister Luigi Bertolini invece la seconda sconfitta consecutiva esterna posiziona il Romagnano all’ultimo posto della classifica.



Risultati 3° giornata



Atl.Viareggio-Oltreserchio 2-2

Croce Verde-Romagnano 2-0

Stiava-Montignoso Fbc 4-1

Pietrasanta 1911-Pontremolese 2-2

Ricortola-Sporting Pietrasanta 1-1

Serricciolo-Sp.Viareggio 0-2

Versilia-Sp.Bozzano 2-1

Ha riposato : Monti



Classifica: Sp.Viareggio 9, Stiava 7, Versilia, Sp.Bozzano 6, Atl.Viareggio, Ricortola, Pontremolese, Sp. Pietrasanta 4, Montignoso Fbc 3, Croce Verde 3, Serricciolo 3, Pietrasanta Calcio 2, Monti, Romagnano, Oltreserchio 1.



Prossimo turno (20/10/2018): Montignoso Fbc-Croce Verde, Oltreserchio-Versilia, Pontremolese-Serricciolo, Romagnano-Pietrasanta calcio, Sp.Bozzano-Stiava, Sp.Pietrasanta-Atletico Viareggio, Sp.Viareggio-Monti, riposa Ricortola