Juniores Provinciali, spicca il derby Pontremolse-Serricciolo

Il Monti in casa della capolista Sporting Viareggio; Il Romagnano alla ricerca del primo successo stagionale

Calcio Junior - La quarta giornata del campionato provinciale Juniores presenta il confronto interno della capolista Sp. Viareggio, opposta ai lunigianesi del Monti, il secondo derby lunigianese del torneo tra la Pontremolese e i cugini del Serricciolo, la sfida per le posizioni di vertice tra l’ex capolista Bozzano e lo Stiava e la trasferta per l’ambizioso Versilia in casa dell’Oltreserchio.



Sotto i riflettori è la partitissima della “Pineta” tra gli azzurri di mister Roberto Neri, reduci dal pirotecnico pareggio a Pietrasanta, e il Serricciolo ancora “ferito” dalla sconfitta immeritata interna patita con i viareggini dello Sporting. Per i locali è di vitale importanza incamerare i tre punti per continuare a rimanere a ridosso delle prime; per i giallo blu falcidiati in settimana dalla scure del giudice sportivo un pronto riscatto per uscire dal “Romiti” almeno con un risultato positivo.



Impegno insidioso è quello che attendono i “dragoni” del Monti in casa della squadra leader, la formazione di mister Mazzoni dopo il turno di riposo, si rituffa nel campionato con buoni propositi, cercare di non essere la vittima predestinata della giornata, visti alcuni nuovi inserimenti di questi giorni il Monti in versilia vorrà vendere cara la pelle.



Secondo match casalingo per il Romagnano: dopo l’inaspettata battuta d’arresto a Viareggio contro la Croce Verde, cercherà di sbloccarsi per ottenere la prima vittoria della stagione e di abbandonare l’ultimo posto della graduatoria. Al “Raffi” arriva il Pietrasanta 1911, compagine che in classifica precede il team di mister Luigi Bartolini di una sola lunghezza, quindi test sulla carta abbordabile.



Concludo il calendario di giornata la gara tra le mura amiche del Montignoso F.C. opposto alla Croce Verde di Viareggio, come il match interno allo stadio XIX Settembre di Pietrasanta tra i locali dello Sporting e l’ostico Atletico Viareggio. Osserverà il turno di riposo odierno i nero verdi del Ricortola.



Programma gare, arbitro di sabato 20/10/2018



Montignoso Fbc-Croce Verde (Via Casola, ore 17,°°, Matteo Puvia di Carrara)

Oltreserchio-Versilia (“Minciotti” ore 15,°°, Fabio Avrami di Lucca)

Pontremolese-Serricciolo (“Pineta”, ore 15,30 Francesco Bianco di Carrara)

Romagnano-Pietrasanta (“Raffi” ore 15,°° Alessio Bragoni di Carrara)

Sporting Bozzano-Stiava (“Rontani” ore 16,°° Marco Madeddu di Viareggio)

Sp. Pietrasanta-Atl. Viareggio (“XIX Settembre, ore 15,°° Joe Dalessandro di Viareggio

Sporting Viareggio-Monti (“Del Chiaro” ore 16,30 Lorenzo Lubrano di Viareggio

Riposa: Ricortola