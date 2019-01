Juniores Provinciali, si ritira il Montignoso FC

1000 euro di mula alla società. Tutte le gare disputate non saranno considerate ai fini della classifica

Calcio Junior - Nei Provinciali si registra il ritiro dal campionato del Montignoso FC. In virtù delle due recenti consecutive rinunce alle gare di campionato, la lega territoriale ha preso atto della decisione comunicata dal sodalizio a mezzo posta elettronica in data 18.01.2019. Considerato che il ritiro è avvenuto quando non era ancora iniziato il girone di ritorno, tutte le gare disputate non saranno considerate ai fini della classifica. Inoltre le squadre che nel calendario redatto dovevano incontrare il Montignoso Football Club osserveranno un turno di riposo. Il Giudice Sportivo Territoriale a norma dell’art.53 comma 3 e 8 delle Norme Organizzative Interne della Figc ha inflitto alla Società rinunciataria l’ammenda di euro 1000.



Tornando al calcio giocato, continua senza soste il testa a testa tra la capolista Stiava e i lunigianesi del Serricciolo, l’ultimo turno ha visto la frenata dei primi della classe in casa della Pontremolese, risultato favorevole ai galletti di mister Matteo Tedeschi che nonostante il turno di riposo hanno visto invariato il minimo distacco dai lucchesi. La seconda giornata presenta il turno interno dello Stiava contro il Romagnano, gli ospiti sono in netta ripresa. L’inseguitrice Serricciolo è chiamato al delicato test nel derby contro i cugini del Monti, la tradizione è favorevole agli ospiti ma tra le proprie mura i dragoni riescono a trasformarsi, in più occasioni hanno messo in difficoltà diverse squadre. Infine sul rettangolo di Via delle Pinete il Ricortola riceve la visita del fanalino Oltreserchio, match che i neroverdi non devono fallire, soprattutto il team di mister Tarantino deve iniziare a dare un senso concreto alla stagione che è stata avara di soddisfazioni per tutto il girone di andata.



Programma gare, arbitro di sabato 26/1/2019



Atl. Viareggio-Sp. Bozzano (L. Martini, 15,30, Matteo Pellegrini di Viareggio)

Croce Verde-Pontremolese (“Basalari”, 16,30, Alessio Agostini di Viareggio)

Stiava-Romagnano (G. Martellini, 15,°°, Andrea Mugnaini di Viareggio)

Pietrasanta-Sp. Viareggio (Pedonese,15,°°, Michele Marsili di Viareggio0)

Ricortola-Oltreserchio (“Comunale” ,17,15, Andrea Valese di Carrara)

Serricciolo-Monti (Arcinaso,15,°°, Sebastiano Bombarda di Carrara)

Riposano: Versilia calcio e Sporting Pietrasanta