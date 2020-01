Juniores Provinciali, si gioca oggi il big match

Calcio Junior - Il nuovo anno inizia con lo scontro al vertice, la sfida tra le due lunigianesi Serricciolo e Pontremolese divise da soli due punti, derby senza dubbio in ottica primato. I gialloblu di Matteo Tedeschi cercherenno in tutti i modi di staccare i “rivali” e continuare la corsa verso la vetta, attualmente nelle mani dei lucchesi del Camaiore; gli ospiti di Santini & soci vogliono il sorpasso per tornare al più presto nella vetta del girone. Da ricordare che entrambe le due “cugine” hanno da recuperare la gara del 21 dicembre scorso: gli azzurri di mister Riccardo Capiferri il confronto interno con il Romagnano, mentre il Serricciolo dovrà ritornare in terra viareggina ospite della Croce Verde. Ciò vuol dire che potenzialmente le due lunigianesi sono prima e seconda.



La giornata è focalizzata inoltre sui match del Romagnano che ospita tra le mura amiche l’ostico Corsanico e quello dell’Unione Montignoso di mister Cantoni opposto ai versiliesi del Lido di Camaiore. Infine completano il programma gare la trasferta dello Sporting Pietrasanta in casa della Virtus Viareggio e l’insidioso test della capolista Camaoire in casa dello Sporting Massarosa. Osserveranno il turno di riposo i nero verdi del Ricortola



Programma gare, arbitro del 4/1/2020:



Ponte a Moriano-Atl.Viareggio (Carignano, 15,00, Nicolò Pucci di Lucca)

Romagnano-Corsanico (“Raffi”, 15,00, Matteo Puvia di Carrara)

Serricciolo-Pontremolese (“Arcinaso”, 15,00, Daniele Cavallini di Carrara)

Sp.Massarosa-Camaiore (“ Rontani”,15,30, Edoardo Murazzi di Viareggio)

Unione Montignoso-Lido (“Del Freo”, 18,30, Andrea Rossi di Carrara)

Versilia-Croce Verde(“Pruniccia” 15,00, Iacopo Menchini di Viareggio)

Virtus Viareggio-Sp.Pietrasanta (“Del Freo”, 15,00, Giorgio Malacarni di Carrara)

Riposa: Ricortola



Classifica: Camaiore 29, Serricciolo 28, Sp.Pietrasanta 27, Pontremolese 26,Lido di Camaiore 22, Ricortola 22, Sp. Massarosa 17, Versilia 14, Virtus Viareggio 11, Corsanico 10, Croce Verde 10, Unione Montignoso 9,Ponte a Moriano 9, Romagnano 9,Atletico Viareggio 1.



Note: Pontremolese, Romagnano, Serricciolo e Croce Verde Viareggio una gara da recuperare.