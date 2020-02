Juniores Provinciali, si gioca il big match Pontremolese-Camaiore

Calcio Junior - Il settimo turno di ritorno del campionato Juniores Provinciali è focalizzato sulla sfida chiave del “Lunezia” che potrebbe decidere l’esito del campionato, in terra di Lunigiana salgono i lucchesi della Polisportiva Camaiore, attuale antagonista degli azzurri. Il team di mister Riccardo Capiferri nel caso arrivi l’acuto numero diciotto della stagione (11° consecutivo) metterebbe una serie ipoteca sulla vittoria finale del torneo; differentemente con una vittoria in trasferta i lucchesi riaprirebbero il campionato, considerando che tra due giornate bomber Luca Micheli & compagni osserveranno il turno di riposo. A seguire l’atteso match-clou di via Veterani dello Sport ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, sfida che richiamerà l’attenzione di molti addetti ai lavori, sportivi e supporter azzurri.



Sporting Pietrasanta e Serricciolo, terza e quarta forza del girone, hanno sulla carta due impegni delicati da non sottovalutare: i pietrasantini di Lorenzo Bigicchi il derby contro i versiliesi del Lido, mentre i lunigianesi del Serricciolo di Matteo Tedeschi ospitano l’ostico Ponte a Moriano.



Conclude l’odierno calendario il derby tra il Romagnano e Unione Montignoso: per i locali di Luigi Bertolini dopo i tre stop consecutivi urge cambiare regime per dare un senso alla stagione avara di buoni risultati. Gli ospiti di mister Cantoni vogliono risalire la corrente a piccoli passi e trovare un segnale positivo che porterebbe serenità all’ambiente.



Programma gare di sabato 29.2.2020



Pontremolese-Camaiore (“Lunezia”, 15,°°, Giacomo Sergiampietri di Carrara)

Corsanico-Camaiore (“Bargecchia, 17,30, Giacomo Gonnella di Viareggio)

Romagnano-Un.Montignoso (“Raffi”,15,°°, Umberto Benedetti di Carrara)

Serricciolo-Ponte a Moriano (Arcinaso,15,30, Christian Vernazza di Cagliari)

Sp.Pietrasanta-Lido (“Stadio XIX sett.,15,°°, Alessandro Puccetti di Viareggio)

Versilia-Sp. Massarosa (“Pruniccia”, Andrea Ageeb Salib di Viareggio)

Virtus Viareggio-Ricortola (“Raffi”,18,30, Francesco Cechini di Carrara)

Riposa: Croce Verde Viareggio