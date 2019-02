Juniores Provinciali, sfida a tre per il titolo

Derby Pontremolese-Monti per il rilancio degli azzurri di mister Neri

Calcio Junior - Per il campionato Juniores provinciale la lotta per il titolo è una questione per tre compagini Stiava, Serricciolo e Sporting Bozzano. Nell’ultimo turno i lunigianesi di mister Matteo Tedeschi hanno perso il derby contro i cugini della Pontremolese, i punti di distacco dalla capolista Stiava sono diventati quattro. Ora il secondo posto è insidiato dal Bozzano (-1) e dalla coppia sottostante Sp. Viareggio e Pontremolese, nelle rimanenti giornate visti i doppi turni di riposo con la successiva modifica della classifica sono pienamente in corsa pure gli azzurri di mister Roberto Neri che saranno impegnati nel derby interno contro i cugini del Monti. I galletti del Serricciolo sono chiamati ad un pronto riscatto in casa del Romagnano, se vogliono ancora nutrire le speranze di rimanere in scia delle prime, il match del “Raffi” potrebbe nascondere pericolose insidie. Infine gara da non sbagliare per i neroverdi del Ricortola di mister Tarantino che ospitano al comunale di via delle Pinete i viareggini dell’Atletico, in ottica sorpasso per lasciare l’ultimo posto della classifica.



Programma gare/arbitri di sabato 16/2/2019



Oltreserchio-Stiava (G. Minciotti, 15,00, Marco Nelli di Lucca)

Pontremolese-Monti (“Romiti, 15,30, Andrea Pio Lombardo di Carrara)

Ricortola-Atl. Viareggio (“Comunale”, Daniele Panighini di Carrara)

Romagnano-Serricciolo (“Raffi”, 15,00, Alessandro Patane di Carrara)

Sp. Bozzano-Croce Verde (“Rontani”,15,30, Matteo Pellegrini di Carrara)

Sp. Pietrasanta-Versilia (“XIX settembre, 15,00, Alessandro Puccetti di Viareggio)

Riposano Sporting Viareggio e Pietrasanta 1911.