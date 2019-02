Juniores Provinciali, Serricciolo operazione aggancio

Continua senza sosta il duello con la capolista Stiava

Calcio Junior - Continua senza sosta il duello tra la capolista Stiava e l’immediata inseguitrice Serricciolo, divise da soli tre punti. Il team lunigianese per un eventuale aggancio alla prima della classe, visto il turno di riposo dello Stiava, dovrebbe tornare dalla trasferta di Viareggio con l’intera posta in tasca. Tre punti che consentirebbero alla formazione di mister Matteo Tedeschi di “giocarsi” tutte le carte a disposizione per centrare il massimo l’obiettivo della stagione, quello di diventare campioni provinciali. Di mezzo c'è l'insidiosa’ trasferta a Viareggio ospiti dell’Atletico.



Per quanto riguarda le altre due compagini della Lunigiana, Pontremolese e Monti, che viaggiano con la marcia ridotta, gli azzurri di mister Roberto Neri hanno lasciato per strada altri due punti in casa della Croce Verde, e oggi cercheranno di rifarsi con il Pietrasanta. I dragoni del Monti, dopo la pesante sconfitta interna nel derby con il Serricciolo, avranno a disposizione due settimane per rifiatare e riordinale le idee, in quanto la compagine di mister Mazzoni osserverà il turno di riposo regolare. Infine turno interno per il Romagnano che riceve la visita dei viareggini della Croce Verde, impegno dove va riscattata la sconfitta subita in casa della capolista, rimanendo in ottica campionato è d’obbligo un successo che fa muovere almeno la classifica. Conclude la presentazione della giornata odierna la gara in esterna del Ricortola: dopo il recente acuto contro il fanalino Oltreserchio, il club di mister Tarantino scende a Pietrasanta opposto allo Sporting con l’intenzione di uscire dal “XIX settembre” con un risultato positivo.



Programma gare di sabato 2/2/2019



Oltreserchio- Atl. Viareggio (G. Minciotti, 15,°°, Francesco Formisano di Viareggio)

Pontremolese-Pietrasanta 1911 (Suss. Lunezia, 16,°°, Giorgio Pucciarelli di Carrara)

Romagnano-Croce Verde (“Raffi”, 15,°°, Sebastiano Bombarda di Carrara)

Sp.Bozzano-Versilia (“Rontani”15,30, Michele Marsili di Viareggio)

Sp. Pietrasanta-Ricortola (XIX settembre,15,°°, Matteo Pellegrini di Viareggio)

Sp. Viareggio-Serricciolo (“Basalari”, 15,°°, Alessandro Puccetti di Viareggio)

Riposano: Monti e Stiava