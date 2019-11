Juniores Provinciali, Serricciolo nuova capolista

Calcio Junior - La nona giornata del campionato provinciale della Juniores ha fatto registrare il cambiamento in vetta al girone, ora al comando ci sono i lunigianesi del Serricciolo che espugnano il comunale di Ricortola con una convincente prestazione. I risultati dagli altri campi sono stati tutti a favore dei gialloblu di mister Matteo Tedeschi, che hanno sfruttato al meglio il passo falso dello Sporting Pietrasanta, sconfitto a Camaiore, e il turno di riposo dei cugini della Pontremolese. Da segnalare le sconfitte del Romagnano in casa del Lido e quella interna dell’Unione Montignoso contro il Versilia, il derby tutto viareggino tra l’Atletico e la Virtus è stato rinviato per l’impraticabilità del campo, come la gara sempre a Viareggio tra la Croce Verde e i collinari del Corsanico.



Il turno era focalizzato sul comunale di Viale delle Pinete tra la compagine neroverde di mister Marco Vignali e il tonificato Serricciolo che in settimana si era aggiudicato il recupero contro lo Sporting Massarosa. La sfida è stata combattuta e ben giocata da entrambe le squadre: iniziano con più piglio i “galletti” mentre i locali cercano di rendersi pericolosi, agendo di rimessa con le veloci ripartenze di Berti e Giannetti. Dopo venti minuti gli ospiti sbloccano il risultato con Calvo che trova la deviazione vincente su punizione laterale dai 30/35 metri di Malatesta. Nel secondo tempo con il campo un po' più pesante ogni palla diventa pericolosa, a metà ripresa i massesi pervengono al pareggio con Giannetti su calcio di punizione. Nel concitato finale e l’incessante pioggia i neroverdi rimangono in dieci per le proteste di Berti, ne approfittano gli ospiti con Petacchi, la sua girata diventava vincente. Allo scadere seconda espulsione per il Ricortola, Giuntoli punito per fallo da tergo su Pangi. Nel recupero il neo entrato Ballerini porta a tre le marcature su classica azione di contropiede, chiudendo definitivamente il match.



Ricortola-Serricciolo 1-3

Ricortola: Ambrosini,Sparaciari, Antonioli, Dell’Amico, Vanozzi, Dini, Berti, Bachar, Giannetti, Giuntoli,Marchetti (Mosti Matteo., Viata, Tesconi, Strenta, Magri, Fedi, Di Nubilia, Mosti Matteo, Nubilia, Cuturi) All. Vignali

Serricciolo: Vegnuti, Bertolini, Venuti, Malatesta,Rossi, Calvo, Carnaccioli, Mazzone, Petacchi, Pangi,Cardillo (Gabrielli, Bertoni,Lombardi Luca, Pierotti, Canese,Ruffini,Giardina,Ballerini, Lombardi Leonardo) All. Tedeschi

Arbitro: Bombarda di Carrara

Marcatori: 22’ Calvo, 64’ Giannelli, 81’ Petacchi, 90’ Ballerini

Note: Espulsi Berti(proteste) e Giuntoli del Ricortola



Risultati 9° giornata



Atl.Viareggio-Virtus Viareggio rinviata

Camaiore-Sp.Pietrasanrta 4-3

Croce Verde-Corsanico rinviata

Lido-Romagnano 4-2

Ponte a Moriano-Sp.Massarosa 1-2

Ricortola-Serricciolo 1-3

Un.Montignoso-Versilia 0-3

Ha riposato : Pontremolese



Classifica: Serricciolo 22, Pontremolese 20, Camaiore 20, Sp. Pietrasanta 18,Ricortola 15, Lido di Camaiore 14,Virtus Viareggio 11, Sp.Massarosa 10,Ponte a Moriano 8, Versilia calcio 7, Unione Montignoso 6, Romagnano 5, Croce Verde 3, Atletico Viareggio 0.



Prossimo turno (30/11/2019)



Corsanico-Pontremolese

Romagnano-Atl.Viareggio

Serricciolo-Lido

Sp.Massarosa-Un.Montignoso

Sp.Pietrasanta-Croce Verde

Versilia calcio-Ricortola

Virtus Viareggio-Camaiore

Riposa: Ponte a Moriano