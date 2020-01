Juniores Provinciali, Serricciolo in trasferta a Pietrasanta

Calcio Junior - Terminata la prima parte con il Serricciolo campione d’inverno (bisognerà però attendere il recupero del 22 prossimo tra la Pontremolese contro il Romagnano), riprende l’avvincente campionato provinciale della Juniores.



I "galletti" di mister Matteo Tedeschi scenderanno allo stadio XIX settembre ospiti del temibile Sporting Pietrasanta, compagine che è uscita sconfitta a sorpresa nell’ultimo turno interno contro il Romagnano, i versiliesi vorranno senza dubbio riscattare lo scivolone se intendono continuare la caccia alla vetta. Nell’affollato vertice, dove le quattro pretendenti sono racchiuse in soli quattro punti, il calendario propone test sulla carta abbordabili: i lucchesi della Polisportiva Camaiore, seconda forza del girone, ospitano i pari età dell’Unione Montignoso, mentre gli azzurri di mister Riccardo Capiferri avranno a disposizione il secondo confronto consecutivo tra le mura amiche ospitando i lucchesi dello Sporting Massarosa, stazionaria a metà classifica e in netta ripresa dopo quattro risultati utili di fila. Infine esterna abbordabile dei neroverdi del Ricortola di Marco Vignali in casa del fanalino di coda del campionato Atletico Viareggio, test che servirà a risalire verso i piani nobili della classifica. Completano l’odierno programma il derby tra Corsanico e Versilia, i lucchesi del Ponte a Moriano in casa della Croce Verde e la delicata sfida al “Raffi” dei viareggini della Virtus, ospito di un Romagnano in netta ripresa dopo le due recenti vittorie consecutive.



Programma gare, arbitro di sabato 18/1/2020:



Atl.Viareggio-Ricortola (“Martini, 15,°°, Gabriele Checchi di Viareggio)

Camaiore-Un.Montignos (“Del Freo”, 19,30,Lorenzo Lubrano di Viareggio)

Corsanico-Versilia (“Bargecchia”, 15,°°,Silvio Emmoli di Viareggio)

Croce Verde-Ponte a Moriano (“Basalari”, 16,30, Iacopo Menchini di Viareggio)

Pontremolese-Sp.Massarosa (“Lunezia”,15,30, Roberto Cosentini di Carrara)

Sp.Pietrasanta-Serricciolo (Stadio XIX sett., 15,°°,Michele Marsili di Viareggio)

Virtus Viareggio-Romagnano (“Raffi”,14,30,Christian Vernazza di Carrara)

Riposa : Lido di Camaiore