Juniores Provinciali, Serricciolo alla caccia della miglior posizione

Il Monti alla ricerca della prima vittoria della stagione, Rischiosa trasferta del Ricortola in casa della capolista Stiava

Calcio Junior - Si presenta interessante il settimo turno del campionato Juniores Provinciale. A dominare la scena sono quattro compagini lucchesi: la capolista Stiava, dopo la manita rifilata in casa dello Sporting Pietrasanta, riceve la visita dei nero verdi del Ricortola. Per gli ospiti di mister Marco Tarantino dopo due sconfitte consecutive è tempo di muovere la pericolosa classifica.

Anche per la seconda forza del campionato Sporting Viareggio c’è l’impegno tra le mura amiche, al comunale “Del Chiaro” scende il Romagnano di Luigi Bertolini, la formazione ospite è alle prese con un momentaccio, squalifiche e diversi infortunati stanno condizionando non poco il cammino del club.



Sotto i riflettori il match in programma all’Arcinaso, i “galletti” del Serricciolo ricevono la visita dell’ostico Sporting Bozzano, doveroso conquistare i tre punti per poter continuare l’inseguimento alle posizioni nobili del girone.



Il Versilia terza in classifica cercherà di avvicinarsi alla vetta affrontando in casa propria i viareggini dell’Atletico, gara sulla carta abbordabile per punti che servirebbero a mantenere lo stretto contatto dei primi posti, dato che il team di mister Manfredi all’ottava giornata osserverà il turno di riposo.



Dopo il recente pareggio a Romagnano, i lunigianesi del Monti affronteranno nel nuovo sintetico del Lunezia il Montignoso, per cercare di centrare la prima vittoria della stagione. Si gioca sul neutro di Pontremoli per la momentanea chiusura del campo “Don Bosco” di Monti, causa i danni provocati dal forte vento alle strutture dello stadio. In questo turno riposano gli azzurri della Pontremolese.



Programma gare, arbitro di sabato 10/11/2018



Croce Verde-Sp.Pietrasanta (“Basalari”ore 16,30, Matteo Pellegrini di Viareggio)

Monti-Montignoso Fbc (“Lunezia”, ore 18,30, Razvan Baranga di Carrara)

Stiava-Ricortola (“G.Martellini”,ore 15,00, Andrea Mugnaini di Viareggio)

Pietrasanta 1911-Oltreserchio (“Pedonese”ore 17,00, Alessio Agostini di Viareggio)

Serricciolo-Sp.Bozzano (“Arcinaso” ore 15,00, Badr Semar di Carrara)

Sp. Viareggio-Romagnano (“Del Chiaro”ore 15,00, Filippo Lenzoni di Viareggio)

Versilia-Atl.Viareggio (“La Pruniccia”, ore 15,00, Marco Madeddu di Viareggio)

Riposa: Pontremolese