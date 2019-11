Juniores Provinciali, presentazione VIII giornata

Calcio Junior - Il campionato provinciale della Juniores è giunto alla prima metà del girone di andata, a contendersi il titolo al momento ci sono le prime squadre della classifica, raggruppate in soli quattro punti. Il calendario odierno propone il turno interno della capolista Pontremolese, nel sussidiario del Lunezia ospita i viareggini della Croce Verde, test che non dovrebbe creare problemi al club di mister Capiferri (foto), reduce dal pirotecnico pareggio in casa della polisportiva Camaiore. Spicca il derby messese tra il Romagnano e Ricortola, una specie di testacoda visto il divario di punti tra le due compagini: il Romagnano nell’ultimo turno ha assaporato il gusto della vittoria contro i cugini dell’Unione Montignoso dopo una rocambolesca sagra del gol; mentre il Ricortola, terza forza del campionato con il recente poker rifilato alla Virtus Viareggio, è a caccia del sesto risultato positivo che la proietterebbe nei piani nobili del girone. Infine il Serricciolo, dopo la scorpacciata di reti in casa del Ponte a Moriano, ospita tra le proprie mura l’Unione Montignoso, il team di mister Cantoni non è nuovo a colpacci in esterna. In quanto ai gialloblu di Matteo Tedeschi, con una partita da recuperare e il turno di riposo già effettuato, è deciso a continuare l’inseguimento alla capolista Pontremolese. Concludono il programma gare la delicata trasferta del Camaiore in quel di Corsanico, il compito facile dello Sporting Pietrasanta contro il fanalino Atletico Viareggio, così come il test esterno del Lido di Camaiore in casa della Virtus Viareggio.



Programma gare, arbitro di sabato 16/11/2019



Corsanico-Camaiore (“Bargecchia”, 17,30, Mirco Ricci di Viareggio)

Pontremolese-Croce Verde (“Suss.Lunezia,18,30 Alessio Bragoni di Carrara)

Romagnano-Ricortola (“Fossa” 16,45, Alessandro Bianchi di Carrara)

Serricciolo-Un. Montignoso (Arcinaso, 15,00, Umberto Benedetti di Carrara)

Sp.Pietrasanta-Atl.Viareggio (XIX Sett., 15,00, Silvio Emmolo di Viareggio)

Versilia-Ponte a Moriano (Pruniccia,15,00, Gabriele Checchi di Viareggio)

Virtus Viareggio-Lido (“Renella” 15,00, Pasquale Natelli di Viareggio)

Riposa: Sporting Massarosa