Juniores provinciali, Pontremolese torna in testa

Calcio Junior - Pontremolese: Menchini, Trevisan, Lecchini (Tavolaccini), Barontini (Giromini), Rossi, Clementi (Farhate), Pedroni (Ginesi), Buluggiu, Micheli, Rosaia, Maurelli (Prenci). A disp.: Santini, D’Angelo, Erta, Marianelli. All.: R. Capiferri

Romagnano: Borzoni, Taibi (Mazzi), Mannella, Barotti, Zerbetto, Nayari, Fricia, Marculett i(Bertini), Cela (Andreazzoli), Mulinacci, Bragazzi (Dell’Amico). A disp.: Matrizi, Menconi. All.: N.Bertolini

Reti: Micheli (14’, 41’, 57’, 76’), Rosaia 21’, Lecchini 26’(P), Mazzi (aut.) 90’; Fricia 61’(R)

Note: al 24’ Micheli sbaglia un calcio di rigore

Ammoniti: Marcucetti al 18’

Angoli: 7-2



Mercoledi pomeriggio, allo stadio "Lunezia" di Pontremoli, è andato in scena il recupero della 13° giornata del campionato Juniores, gara che mancava per chiudere il girone di andata e che risultava decisiva per decidere la testa della classifica al cosiddetto ‘giro di boa’. Ospite degli azzurri di Capiferri la non facile formazione del Romagnano, reduce da sei risultati utili consecutivi e che ultimamente aveva offerto delle buone prestazioni.



Primi minuti di gioco con le due squadre che si studiano e lottano bene a centrocampo; poi è la squadra di casa a creare le prime azioni pericolose con Pedroni, Maurelli e Clementi. Al 13’ punizione per i padroni di casa, calcia Pedroni sulla barriera e palla che giunge sui piedi di Barontini che mette in mezzo dove Micheli è il più lesto di tutti e mette in rete: 1-0. Continua la pressione dell’undici di mr. Capiferri ed è ancora Micheli, servito da Rosaia, a sfiorare il raddoppio con un tiro di poco alto. Al 21’ Maurelli serve perfettamente Rosaia che si invola sulla sinistra, entra in area e batte per la seconda volta Borzoni. Cerca la reazione il Romagnano, ma è ancora la Pontremolese a premere sull’acceleratore: Rossi lancia bene Maurelli che entra in area dove viene vistosamente trattenuto da Mannella; rigore, Micheli calcia alto. La squadra di casa non si ferma e continua a macinare gioco; al 25’ Clementi entra in area e viene fermato in corner: batte Rosaia e Lecchini salta più in alto di tutti mettendo la palla dalla parte opposta per il 3-0. Tenta una reazione il Romagnano con un calcio piazzato su cui Marcucetti colpisce di testa, ma è bravo Menchini a deviare in angolo. La gara non cambia musica ed al minuto 41 è ancora Rosaia che dalla sinistra mette al centro una palla perfetta per i piedi di bomber Micheli che porta a quattro le reti biancoazzurre.



Squadre negli spogliatoi, ma la ripresa inizia da dove si era finito: Rosaia continua a creare scompiglio tra la difesa ospite e Pedroni serve una palla per la testa di Micheli che sfiora soltanto. Al 57’ Rosaia si invola sulla fascia destra e serve in area Micheli che stoppa e batte per la quinta volta l’estremo difensore ospite: 5-0. Intanto è già iniziata la girandola dei cambi che vedrà chiamati in campo tutte e cinque le sostituzioni possibili. Al 61’ breve attimo di distrazione difensiva; ne approfitta Fricia che sorprende il portiere di casa con un pallonetto che finisce a fil di traversa: 5-1. Capiferri non ci sta e sprona i suoi ragazzi che si erano temporaneamente ‘fermati’ e così dopo una bella uscita di Menchini, prima è Ginesi a farsi anticipare dal portiere del Romagnano che poco dopo sarà bravo a deviare in angolo una conclusione di testa di Prenci su preciso lancio di Tavolaccini. Al 76’ Rosaia ruba palla alla difesa avversaria, serve Tavolaccini che lancia Prenci : palla al centro dove per la quarta volta Micheli non sbaglia e porta il punteggio sul 6-1. I ragazzi di Capiferri continuano a macinare gioco e creare occasioni: è ancora Prenci dopo una bella azione personale a battere a rete, ma la palla sfiora il palo a portiere battuto; poi è Ginesi a servire un’ottima palla a Rosaia che si libera facilmente di un avversario, entra in area, ma si fa ribattere il tiro da Borzoni. Nei minuti finali, Prenci lancia lungo a cercare ancora una volta Micheli che viene anticipato dal difensore ospite che sfortunatamente infila la palla alle spalle del proprio portiere per il definitivo 7-1. Palla al centro e dopo un minuto triplice fischio del sig.Onorati della sez. di Carrara.



Con la conquista di questi tre punti, la Pontremolese si porta in testa al campionato, chiudendo la prima fase con un distacco di 2 punti sul Camaiore, 4 sul Sericciolo e 5 sul Pietrasanta; 64 reti fatte e 19 subite; Micheli capocannoniere con 27 reti.



Fonte: Facebook GSD Pontremolese 1919