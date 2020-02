Juniores Provinciali, Pontremolese tenta la fuga

Calcio Junior - Al comando è stabile da diverse giornate la Pontremolese di mister Riccardo Capiferri, in serie positiva da otto turni (un pareggio e sette vittorie), invidiabile lo score degli azzurri che hanno avuto una solo sconfitta, in casa con il Pietrasanta nel dicembre scorso. In terza fila tiene il passo il Serricciolo di Matteo Tedeschi, nella posizione nobile del centro classifica viaggiano i nero verdi del Ricortola, mentre Romagnano e la new entry Unione Montignoso recitano una parte dignitosa ma con risultati costantemente altalenanti.



Il calendario odierno presenta alla capolista la possibilità (scontata la vittoria sul Lido) di portare a cinque punti di vantaggio sui” rivali” del Camaiore che osserveranno il regolare turno di riposo. Per bomber Luca Micheli & compagni sarebbe importante giungere allo scontro diretto con i lucchesi in terra lungianese del 29 febbraio (22° turno) con un margine rassicurante di punti, soprattutto in vista del riposo alla 24° giornata del 14 marzo.



Occasione da non fallire anche per i cugini del Serricciolo che ospitano tra le mura amiche il Versilia, test che dovrebbe servire ai gialloblu per avvicinarsi ulteriormente al secondo posto.



Infine si prospettano insidiose le due esterne del Ricortola, in casa dell’ostico Corsanico, e dell’Unione Montignoso, in casa dello Sporting Pietrasanta scivolata in quarta fila dopo i due recenti deludenti risultati.



Conclude il programma l’impegno interno del Romagnano di mister Luigi Bertolini che ospita l’ostico Sporting Massarosa con un solo obiettivo, quello di dimezzare il distacco proprio dai odierni avversari lucchesi.





Programma gare, arbitro di sabato 15.2.2020



Corsanico-Ricortola (Bargecchia, 15,00, Silvio Emmolo di Viareggio)



Pontremolese-Lido (“Lunezia”, 15,15, Francesco Cecchini di Carrara)



Romagnano-Sp.Massarosa (“Raffi”,15,00, Daniele Panighini di Carrara)



Serricciolo-Versilia (“Arcinaso”, 15,30, Francesco Bianco di Carrara)



Sp.Pietrasanta-Un.Montignoso (Stadio XIX sett, 15,00, Michele Marsili di Viareggio)



Virtus Viareggio-Ponte a Moriano (“Raffi”, 18,30, Umberto Benedetto di Carrara



Lunedi 17.2.2020 posticipo: Croce Verde-Atl.Viareggio (Basalari,18,30)



Riposa: Camaiore