Juniores Provinciali, Pontremolese rocambolesco pareggio

Calcio Junior - Il settimo turno dell’interessante campionato provinciale della Juniores ha visto rallentare la corsa della capolista Pontremolese e dell’immediata inseguitrice Piertrasanta, fermate entrambe in campi esterni da due pirotecnici pareggi con tanti gol. Recuperano terreno il Ricortola e Serricciolo che si avvicinano minacciosi alle posizioni di vertice. I neroverdi di Marco Vignali rifilano un poker di gol ai viareggini della Virtus con i punti di Antonioli, Giuntoli, Berti e Bachar, proiettandosi al quarto posto in compagnia dei lucchesi del Camaiore. Goleada del Serricciolo in casa del Ponte a Moriano, la formazione lunigianese ha dilagato nella ripresa con i sigilli di Bertolini, Petacchi, Cardillo (doppietta), Lombardi Luca e Carnaccioli. Tre punti che mettono i “galletti” in quarta fila, a quattro lunghezze dalla capolista. Infine primo sorriso del Romagnano nel derby in casa dell’Unione Montignoso, successo che permette ai ragazzi di mister Bertolini di abbandonare il penultimo posto della classifica.



Sintesi di Camaiore-Pontremolese



Gara rocambolesca con un primo tempo in mano ai locali del Camaiore, padroni assoluti del campo. Al contrario il secondo tempo si vede la veemente reazione del team di mister Riccardo Capiferri, soprattutto nei restanti ultimi venticinque minuti. I gol subiti dai lunigianesi derivano quasi tutti da incertezze difensive. Troppa leggerezza al cospetto di una squadra molto competitiva, con giocatori che la scorsa stagione hanno disputato i regionali. La partita è cambiata radicalmente con una variante in corso d’opera da parte dell’allenatore degli azzurri, passando dal 4.4.2. al 3.5.2. e spostando in mezzo al campo Rossi, trascinatore della insperata rimonta. Dopo il primo gol di Miche, lesto a sfruttare una bella zione sulla corsia di destra, lo stesso Rossi si procurava e trasformava il due a tre riaprendo il match. Nel forcing finale degli azzurri, Pedroni al secondo tentativo metteva in rete il gol del pareggio nei primi giri di lancetta del recupero.



Camaiore-Pontremolese 3-3

Camaiore : Mariani, Sonetti(69’ Faina), Giacone, Paoli, Giannini, Iacomini, Vizzoni(78’ Gallico), Pacini, Dal Lago(89’ Bertilotti), Luisotti(72’ Marianelli), Papi ( a disp. Pardini F., Pardini L., Dati) All. Milani

Pontremolese : Santini, Trevisan, Pedroni,Barontini, Rossi, Carare(46’ Ginesi), Firmini(60’ Giromini), Buluggiu, Micheli, Rosia, D’Angelo(72’ Prenci)(a disp. Menchini, Farhate, Lombardi,Marchetti,Poli) All. Capiferri,

Arbitro : Marsili di Viareggio

Marcatori : 7’ Vizzoni, 10’ Luisotti, 53’ Pacini, 77’ Micheli, 80’ Rossi (rig.), 90+2’ Pedroni



Risultati :



Atl.Viareggio-Corsanico 0-4,

Camaiore- Pontremolese 3-3

Lido-Sp.Pietrasanta 3-3

Ponte a Moriano-Serricciolo 1-6

Ricortola-Virtus Viareggio 4-1

Massarosa-Versilia 2-0

Un.Montignoso-Romagnano 3-4

Ha riposato : Croce Verde Viareggio



Classifica: Pontremolese 17, Sp.Pietrasanta 15,Camaiore 14, Ricortola 14, Serricciolo 13, Virtus Viareggio 10,Lido di Camaiore 10, Corsanico 7, Sp.Massarosa 7, Unione Montignoso 6, Ponte a Moriano 5, Romagnano 4,Croce Verde Viareggio3, Atletico Viareggio 0.



Prossimo turno (Sabato 16.11.2019) Corsanico-Camaiore, Pontremolese-Croce Verde Viareggio, Romagnano-Ricortola, Serricciolo-Unione Mointignoso, Sp.Pietrasanrta-Atl.Viareggio, Versilia-Ponte a Moriano, Virtus Viareggio-Lido

: Riposa:Sp.Massarosa