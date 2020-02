Juniores Provinciali, Pontremolese conserva il primato

Calcio Junior - Continua il duello tra la capolista Pontremolese e i lucchesi del Camaiore, entrambi vittoriosi nel terzo turno del girone di ritorno. Gli azzurri di mister Capiferri sudano più del previsto contro l’Unione Montignoso, salita in alta Lunigiana con undici giocatori contati. Il rocambolesco match ha premiato gli azzurri in piena zona “Cesarini” con il gol di Samuel Rossi. Il doppio vantaggio dei lunigianesi non bastava a gestire la gara, gli azzurri si facevano raggiungere allo scadere dalla caparbietà dei montignosini di mister Davide Cantoni. Solo il capitano risolveva il confronto evitando il clamoroso pareggio, razione immediata che dimostra la voglia di “vincere” del tecnico Riccardo Capiferri e del suo eccezionale gruppo.





Gli antagonisti lucchesi del Camaiore si sbarazzano nel derby dei cugini del Lido con sette centri. Cade a sorpresa il Serricciolo in casa del Romagnano, sconfitta che vede i ”galletti” di mister Matteo Tedeschi allontanarsi dalla vetta, ora i punti di distacco sono 5 dal Camaiore e 7 dalla Pontremolese.





Ferme per campi impraticabili le gare tra la Croce Verde contro i neroverdi del Ricortola, e dello Sporting Pietrasanta che ospitava per il derby versiliese lo Sporting Massarosa.





Infine tornano al successo gli “orange” del Corsanico che rimandano battuto il Ponte a Moriano, vittoria che permette ai collinari di staccarsi dal penultimo posto della classifica.





Pontremolese-Un.Montignoso 4-3





Pontremolese : Menchini, Marianelli, Ginesi (67’ Pedroni), Barontini, Rossi, Clementi, Maurelli(58’ Varare), Tavolaccini(87’ Erta), Micheli, Rosaia(80’ Prenci), D’Angelo(75’ Trevisan) (a disp. Santini, Farhate, Giromini, Lombardi) All. Capiferri



Un.Montignoso: Sparavelli, Bertucelli, Galloni, Panaiono, Marku, Aiza, Gentili, Sarr, Ramagini, Marku Emliano, Borzoni. All. Cantoni



Arbitro: Panighini di Carrara



Marcatori: 4’ Gentili(aut.), 58’ Ramagni, 63’ Micheli, 71’Micheli, 76’ Sarr, 87’ Marku, 90’ Rossi





Romagnano-Serricciolo 2-0



Romagnano: Borzoni, Taibi, Cinacci, Barotti, Zebretto, Bordigoni, Fricia, Marcucetti, Mulinacci, Bertini ( Dell’Amico, Franchi, Mazzi, Cela, Bragazzi, Zambelli, Giromella, Matrizi) All. Bertolini



Serricciolo: Vegnuti, Ruffini, Carnaccioli, Giardina, Rossi C., Bertolini, Rossi M., Pangi, Petacchi, Cardillo, Ballerini (Velazquez, Mazzone, Pierotti, Lombardi, Dallara) All. Tedeschi



Arbitro : Cosentini di Carrara



Marcatori : 7’ Fricia, 80’ Mulinacci





Risultati 18° giornata:





Camaiore-Lido di Camaiore 7-1



Corsanico-Ponte a Moriano 3-2



Croce Verde-Ricortola rinviata



Pontremolese-Un.Montignoso 4-3



Romagnano-Serricciolo 2-0



Sp.Pietrasanta-Sp.Massarosa rinviata



Virtus Viareggio-Vcersilia 3-1



Ha riposato :Atl.Viareggio





Classifica: Pontremolese 44, Camaiore 42 ,Serricciolo 37, Sp.Pietrasanta 36, Lido di Camaiore 29,Ricortola 25, Sp.Massarosa 24, Romagnano 19, Unione Montignoso 16, Corsanico 16, Virtus Viareggio 16, Ponte a Moriano 15,Versilia 14, Croce Verde 13, Atletico Viareggio 2.



Note : Croce Verde, Ricortola, Sporting Pietrasanta e Sp.Massarosa una gara in meno.





Prossimo Turno (8/2/2020): Atletico Viareggio-Camaiore, Lido-Croce Verde, Ponte a Moriano-Sp.Pietrasanta, Ricortola-Pontremolese, Sp.Massarosa-Virtus Viareggio, Unione Montignoso-Corsanico,Versilia-Romagnano. Riposa : Serricciolo