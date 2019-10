Juniores Provinciali, oggi la seconda giornata

Calcio Junior - Scende in campo la Juniores in un campionato che, viste le varie province coinvolte, possiamo definirlo interprovinciale. Esordio della Pontremolese tra le proprie mura, allo stadio “Lunezia” arriva il Ponte a Moriano. Gli azzurri di mister Riccardo Capiferri, dopo l’ottima prestazione in casa dello Sporting Massarosa, hanno la possibilità di consolidare il primato, vista la delicata trasferta dell’altra capolista Ricortola sul campo del Camaiore.



La seconda compagine lunigianese, il Serricciolo del tecnico Matteo Tedeschi, scende nel nuovo impianto del “Del Freo” contro i viareggini della Virtus. Entrambe le formazioni all’esordio non sono andate oltre il pareggio, quello interno a reti inviolate per i “galletti” contro i pietrasantini dello Sporting e quello con gol per i versiliesi in casa del Romagnano calcio.



Altra sfida insidiosa attende i nero verdi del Ricortola sul sintetico di Via Fonda contro la Polisportiva Camaiore, l’ntento dei massesi di mister Marco Vignali è quello di portar via più punti possibili dal campo lucchese.



L’Unione Montignoso scende a Viareggio ospite della Croce Verde per un delicato test. Le altre gare del girone presentano il derby di Pietrasanta tra i bianco celesti locali contro il Versilia calcio e quello tra gli “orange” del Corsanico opposto allo Sporting Massarosa. Osserverà il turno di riposo nel girone la nostra terza squadra teritoriale, il Romagnano Calcio,



Programma gare, arbitro di sabato 5 ottobre 2019:



Atl.Viareggio-Lido di Camaiore (“Martini”, ore 17,30, Matteo Lorenzi di Viareggio)

Corsanico-Sp.Massarosas (“Bargecchia”, ore 15,30, Joe Dalessandro di Viareggio)

Croce verde-Un.Montignoso (“Basalari, ore 15,30, Gabriele Checchi di Viareggio)

Camaiore-Rocortola (“Via Fonda, ore 16,00, Michele Marsili di Viareggio)

Pontremolese-Ponte a Moriano (“Lunezia”, ore 16,00, Razvan T. Boranga di Carrara)

Sp.Pietrasanta-Versilia (XIX Settembre, ore 16,00, Daniele Paganini di Carrara)

Virtus Viareggio-Serricciolo(“Del Freo”, ore 15,00, Matteo Puvia di Carrara)

Riposa: Romagnano