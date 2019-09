Calcio Junior - Al via quest'oggi il campionato Juniores provinciale di Massa Carrara. Come già denotato per quanto riguarda quello di Terza Categoria anche per questo torneo singolare è l'assenza di squadre di Carrara. Un raggruppamento che vedrà le formazioni massesi e lunigianesi concorrere con le versiliesi per il titolo provinciale e la conseguente partecipazione al campionato regionale del prossimo anno.



Il programma della prima giornata di campionato.



Ponte a Moriano-Croce Verde Viareggio

Ricortola-Atletico Viareggio

Romagnano-Virtus Viareggio

Serricciolo-Sporting Pietrasanta

Sporting Massarosa Academy-Pontremolese

Unione Montignoso-Polisportiva Camaiore

Versilia-Corsanico

Riposa: Lido di Camaiore