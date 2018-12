Juniores Provinciali, lo Stiava sempre più in testa

Ora ad inseguire c’è la coppia Sporting Bozzano-Serricciolo

Calcio Junior - L’esito dell’ultimo turno ha consacrato la capolista Stiava, i lucchesi dopo il poker rifilato in casa del fanalino del girone Oltreserchio hanno pure allungato in distacco sulle rispettive concorrenti, in virtù della sconfitta del Bozzano. Ora ad inseguire c’è la coppia Sporting Bozzano-Serricciolo, i primi sono stati fermati dal Romagnano, in netta ripresa, mentre i lunigianesi del Serricciolo di mister Matteo Tedeschi hanno rifilato sette gol ai viareggini dell’Atletico, in piena corsa per il vertice. I gialloblu ospiti del Versilia calcio sono determinati a proseguire l’inseguimento della “lepre” Stiava, la capo classifica riceve la visita del Pietrasanta 1911 per l’atteso derby in programma al “Martellini”.



Per quanto riguarda il Monti e Ricortola, entrambe nel confronto in Lunigiana hanno impattato nell’ultimo turno, si prospettano due delicati match: i lunigianesi sono di scena a Viareggio contro l’ostico Atletico, per i neroverdi invece turno casalingo contro gli altri temibili viareggini quelli però dello Sporting.



Programma gare, arbitro di sabato 15/12/2018



Atl.Viareggio-Monti (“Martini” 15,30, Marco Madeddu di Viareggio)

Oltreserchio-Romagnano (“G.Minciotti” 15,°°, Nicolò Pucci di Lucca)

Stiava-Pietrasanta 1911(Martellini,15,°°, Joe Dalessandro di Viareggio)

Ricortola-Sp.Viareggio (Comunale,16,30, Bard Serrar di Carrara)

Sp.Pietrasanta-Pontremolese (XIX sett.15,°°, Francesco Formisano di Viareggio)

Sp.Bozzano-Montignoso Fbc (Rontani, 15,°°, Filippo Lenzoni di Viareggio)

Versilia-Serricciolo (“Pruniccia” 16,15, Silvio Emmolo di Viareggio)

Riposa: Croce Verde Viareggio