Juniores Provinciali, la quinta giornata

Calcio Junior - Riprende l’avvincente campionato della juniores provinciale dove nel giro di tre punti sono coinvolte 6 squadre, le tre capo classifica Pontremolese, Sporting Pietrasanta e Camaiore, tallonate dal tris composto da Serriccioolo, Ricortola e Virtus Viareggio.



Il quinto turno per il momento esclude dalla corsa al vertice il Camaiore che osserva il turno di riposo, mentre la Pontremolese di mister Riccardo Capiferri (foto), dopo il pareggio interno contro il Ricortola, scende in Versilia per difendere il primato in casa del Lido di Camaiore. Ritorna in scena, dopo il riposo, il Serricciolo di Matteo Tedeschi, anche per i gialloblu impegno nel litorale verisileise ospiti del Versilia Calcio.



ll Ricortola di mister Vignali riceve la visita degli “orange” del Corsanico, confronto nel quale i neroverdi, dopo l’ottima prova sul campo della Pontremolese, sono decisi a dare continuità alla striscia positiva. Infine ancora esterne per l’Unione Montignoso e Romagnano: i montignosini sono reduci dal pareggio esterno di Corsanico e hanno sulla carta il test più difficile, sul rettangolo di viale delle Pinete arriva il temibile Sporting Pietrasanta; il Romagnano dopo la secca sconfitta interna subita dal Versilia va a far visita allo Sporting Massarosa, compagine che ha iniziato il campionato con poca fortuna fortuna, sfida per abbandonare le ultime posizioni della classifica. Concludono il programma gare il derby tutto Viareggino tra l’Atletico e

Croce Verde, mentre la Virtus Viareggio è ospite del Ponte a Moriano nella lunga trasferta di Carignano.



Programma gare, arbitro di sabato 26/10/2019



Lido-Pontremolese (“Benelli” , 16,00, Michele Marsili di Viareggio)

Ricortola-Corsanico (Ricortoola, 16,30, Davide Panighini di Carrara)

Sp.Massarosa-Romagnano (“Rontani”, 16,00, Iacopo Menchini di Viareggio)

Un.Montignoso-Sp.Pietrasanta (Ricortola, 15,00, Francesco Pucci di Carrara)

Versilia-Serricciolo (“Pruniccia”) 15,00, Giorgio Puccinelli di Carrara)



Le altre partite del girone:



Ponte a Moriano-Virtus Viareggio (Carignano, 16,00, Alessandro D’elia di Lucca)

Atletico Viareggio Croce Verde (“L.Martini” 18,00, Gabriele Checchi di Viareggio)

Riposa: Camaiore