Juniores Provinciali, la Pontremolese torna in vetta

Calcio Junior - Il decimo turno della Juniores Provinciale riporta in testa alla classifica gli azzurri di Pontremoli (foto in casacca bianca) che dilagano in casa del Corsanico, primato in compagnia della Polisportiva Cmaiore, corsara in casa della Virtus Viareggio. Rimane ferma al secondo posto il Serricciolo che ha visto svanire la vittoria nel match interno contro il Lido, al termine della prima frazione, con i gialloblu in vantaggio per due reti ad una, l’arbitro Puccinelli abbandona la scena per infortunio. Ritorna alla vittoria lo Sporting Pietrasanta di mister Lorenzo Bigicchi che ha ragione sui viareggini della Croce Verde con il sigillo di Giannecchini, con i tre punti i versiliesi si riportano sotto terzo posto a meno due dalla vetta. L’altra goleada è opera dello Sporting Massarosa contro l’Unione Montignoso, mentre il Ricortola di mister Vignali perde la partita e ulteriore terreno dopo la sconfitta subita in casa del Versilia calcio. Infine conquista l’intera posta in palio il Romagnano di Bertolini con il classico risultato all’inglese con la doppietta firmata da Fricia.



Bargecchia- Trasferta per i lunigianesi in quel di Bargecchia di fronte agli orange del Corsanico formazione che nonostante la bassa classifica ha dato recentemente del filo da torcere a squadre come il titolato Camaiore. Non ha preso sottogamba questa esterna il mister ospite Riccardo Capiferri che cerca di rendersi pericoloso fin dalle prime battute di gioco. I padroni di casa cercano ovviamente di imporre il proprio ritmo, gli ospiti si impadroniscono quasi subito del centrocampo con le giocate di un positivo Clemente che in più occasioni crea problemi alla retroguardia lucchese. Dopo un’incursione dei locali sventata da un’uscita di pugno di Santini è solo un monologo lungianese, dove Rosaia, D’Angelo e Micheli iniziano a prendere confidenza nell’area avversaria. Il vantaggio arriva con l’ispirato Rosaia che di testa centra il bersaglio su preciso traversone di Carare, gli azzurri continuano a premere raddoppiando con il loro capitano Rossi, tiro al volo dalla distanza che inganna Raffaelli. Non si vede la reazione del Corsanico che incassa il terzo gol, sullo schema di un calcio di punizione è ancora Rosaia ad aggirare la barriera a fil di palo per il terza marcatura. Il finale del primo tempo vede i lunigianesi sprecare altre ghiotte occasioni da gol sempre con Rosaia, che si fa perdonare siglando il poker dopo uno scambio con l’onnipresente Clemente, firmando la personale tripletta. Allo scadere i collinari vanno in rete ma il punto viene annullato dal direttore di gara per fuorigioco. La ripresa inizia con le consuete sostituzioni, nella Pontremolese mister Capiferri inserisce gradatamente forze fresche quali Ginesi, Pedroni, Prenci, Poli e Farhate. Il tema tattico non subisce mutamenti, possesso palla a due tocchi con lunghi lanci sugli avanti. A metà del secondo tempo il Corsanico si presenta più volte dalle parte di Santini con alcune conclusioni da fuori che il giovane Santini neutralizza. Dopo vari tentativi Micheli porta a cinque il bottino della giornata con un preciso diagonale, la cronaca termina con la traversa colpita dai collinari seguita da un paio di occasioni non concretizzate dai subentrati Farhate e Prenci. Tre punti di vitale importanza che proiettano in vetta i lunigianesi. Testa ora nel prossimo impegno interno, al Lunezia salirà il temibile Sporting Pietrasanta.



Corsanico: Raffaelli, Morotti, Cagnoni, La piana, Rosi, Carmassi, Panichi, Orlando, Luporini(71’ Cima), Checchi(46’ Lenzoni (65’ Dal Pino)), Ricci(46’ Pardini) ( a disp. Lubrano) All. Giuli

Pontremolese : Santini,Trevisan, Giromini(56’ Pedroni), Barontini, Rossi(65’ Poli), Clemente, Carrare(60’ Prenci), Firmini(65’ Farhate), Micheli, Rosaia(60’ Ginesi), D’Angelo ( a disp. Menchini, Lombardi)All. Capiferri,

Arbitro : Puccetti di Viareggio

Marcatori : 9’ Rosaia, 12’ Rossi, 14’ Rosaia, 21’ Rosaia, 59’ Micheli



Serricciolo : Vegnuti, Bertolini, Carnacioli, Malatesta, Rossi, Calvo, Cardillo, Mazzone, Petacchi, Pangi, Ballerini (Gabrielli,Bertoni, Lombardi,Cardellini, Dallara, Gianardi, Pierotti, Ruffini,Castagneto) All. Tedeschi

Lido : Guastapaglia, Lenzoni, D’Ascoli, Bertolucci, Mazzoni (22’ Ricci), Degl’innocenti, Picchi, Biagini, Meschi, Gandini, Saetta ( a disp, Gigante, Simonini, Mllefiori, Velardi) All. Michetti

Arbitro : Puccinelli di Carrara

Marcatori : 5’ Petacchi, 9’ Ballerini, 11’ Meschi

Note : Gara sospesa al 45’ del primo tempo per infortunio all’arbitro.



Risultati 10° giornata



Virtus Viareggio-Camaiore 1-2

Corsanico-Pontremolese 0-5

Romagnano-Atl.Viareggio 2-0

Serricciolo-Lido (sospesa)

Sp.Massarosa-Un.Montignoso 5-0

Sp.Pietrasanta-Croce Verde 1-0

Versilia-Ricortola 2-0

Ha riposato : Ponte a Moriano



Classifica: Pontremolse 23, Camaiore 23, Serricciolo 22*, Sp.Pietrasanta 21, Ricortola 15, Lido di Camaiore 14*, Sp.Massarosa 13,Virtus Viareggio 11,Versilia 10, Ponte a Moriano 8, Romagnano 8, Corsanico 7, Un.Montignoso 6, Croce Verde 3, Atl.Viareggio 1.

Note = (*) Una partita in meno.



Prossimo turno (7/12/2019) : Atletico Viareggio-Serricciolo, Camaiore-Romagnano, Croice Verde-Virtus Viareggio, Lido-Versilia, Pontremolese-Sp. Pietrasanta, Ricortola-Sp.Massarosa,Unioine Montignoso-Ponte a Moriano. Riposa : Corsanico