Juniores Provinciali, la Pontremolese riapre il campionato

A due turni dal termine vince con la capolista Atletico Carrara e il Serricciolo torna a 3 punti

Calcio Junior - Cade la capolista Atletico Carrara in alta Lunigiana lasciando tre punti al team di mister Malfanti. L’inseguitrice Serricciolo (foto) di misura batte i viareggini dello Sporting e si porta a tre lunghezze dalla vetta, a due turni dal termine, riaprendo l’avvincente testa a testa delle due antagoniste.



Nella partita di Pontremoli, i locali vanno in vantaggio azzurri con Tamagna su calcio di punizione e raddoppiano con Buluggio, nel finale la formazione di mister Dati risponde con il solito Puglione ma il suo gol non basta a riequilibrare le sorti. Il Serricciolo di Pierluigi Fiasella suda più del previsto contro un coriaceo Atletico Viareggio per portare a casa i tre punti di speranza. Parità nel primo tempo del match dell’Arcinaso, gol iniziale di Lisi e successivo pareggio ospite, nella ripresa dopo diverse occasioni fallite dai giallo blu Tommaso Marcocci trova il gol della vittoria tenendo in corsa i propri compagni.



Facile successo dei dragoni di mister Andrea Bartolini due guizzi di Polloni e Cresci decidono la sfida del Don Bosco. Da registrare nell’odierna giornata, due poker di gol, il primo in trasferta del Piano di Conca a Pietrasanta, al punto di Ricci è seguita la tripletta di Bertilotti. Gli altri quattro centri sono del Romagnano sul Marina la Portuale, le firme sono di Francesconi, Carducci, Leopoldo e Lazzeri.



Risultati



Pontremolese-At.Cararra 2-1

Serricciolo-Atl.Viareggio 2-1

Romagnano-Marina la Portuale 4-0

Sp.Pietrasanta-Piano di Conca 0-4

Monti-Ricortola 2-0

Sp.Viareggio-Sporting Bozzano 3-2

Academy M.M.-Versilia 0-3



Classifica: Atl.Carrara 59, Serricciolo 56, Pontremolese 51, Piano di Conca 48, Monti 45, Ricortola 43, Versilia 37, Sporting Bozzano 35, Romagnano 31, Atl.Viareggio 29, Marina la Portuale 17, Sp.Viareggio 16, Sp.Pietrasanta 9, Academy M.M. 4.



Prossimo turno (sabato 14/4/2018)



Atletico Carrara-Monti

Piano di Conca-Pontremolese

Serricciolo-Ricortola

Atl.Viareggio-Romagnano

Sporting Bozzano-Sp.Pietrasanta

Versilia-Sp. Viareggio