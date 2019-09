Juniores provinciali, la Pontremolese ci crede

Calcio Junior -

Quest'oggi ai nastri di partenza il torneo provinciale Under 19 Juniores che vedrà impegnata un'ambiziosa Pontremolese. Dopo il quarto posto della scorsa stagione, al termine di un campionato un pochino "sacrificato" all'altare dei bisogni della Prima squadra e del suo trionfale cammino, la squadra azzurra parte per fare decisamente meglio.



Al timone di comando un "totem" azzurro come Riccardo Capiferri, coadiuvato da un altro grande ex azzurro come Guido Cocchi e sostenuto, per la parte atletica, dal "Prof." Fabrizio Chiolerio, altra figura di grande spessore.



A Giampiero Steffanini invece il compito di preparare al meglio i due portieri in rosa. Classe 2002 che ben ha figurato nella scorsa stagione, rinforzati da elementi del 2001 e dai nuovi arrivi Barontini e Giromini dall'Aullese, Micheli e Santini dalla Tarros e dal "gioiellino" Rosaia direttamente dallo Spezia.



Pontremolese che comincia subito con una dura trasferta a Bozzano contro il Massarosa, un campo che evoca brutti ricordi ai lunigianesi ma che dovrà essere viatico di un positivo cammino, con i ragazzi della Pontremolese che dovranno subito far valere le loro indubbie doti per cominciare il torneo con il piede giusto.