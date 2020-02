Juniores Provinciali, la Pontremolese allunga

Calcio Junior - Continua senza sosta la marcia della capolista Pontremolese che vince il confronto contro i versiliesi del Lido e allunga sui rivali del Camaiore, fermi per il turno di riposo. Al vantaggio lampo degli ospiti con D’Ascoli rispondono gli azzurri con il giovanissimo Maurelli e prima del riposo sorpassano con il capitano Rossi, dagli undici metri. Nella ripresa è ancora Rossi a trasformare il secondo penalty del match, dando la vittoria al team di mister Riccardo Capiferri. A ridosso della capolista si avvicinano al secondo posto i cugini del Serricciolo che dilagano in rimonta contro il Versilia Calcio, in evidenza il poker firmato da Jacopo Petacchi. Risorge in esterna il Ricortola di Vignali con i punti di Sparaciari e Berti, mentre cade in casa il Romagnano per mano dello Sporting Massarosa. Infine da registrare l’ennesima sagra del gol a sfavore dell’Unione Montignoso in casa dello Sporting Pietrasanta.



Serricciolo-Versilia 7-3

Serricciolo : Vegnuti, Cardellini, Carnaccioli(84’ Rossi M.), Giardina(82’ Mazzone), Rossi C.(83’ Pierotti), Bertolini, Cardillo(51’ Calvo), Mazzone, Petacchi, Pangi, Ballerini (a disp. Velazquea, Lombardi Luca Dallara, Lombardi Leonardo)

Versilia: Rosi, Salvini, Della Rosa(70’ Celi), Ndoci, Binelli, Marrai, Papaleo(76’ Diousse), Beraglia, Dell’ASmico, Guidotti, Novani. All. Marsili

Arbitro : Bianco di Carrara

Marcatori : 39’ Guidotti, 46’ Della Bona, 54’ Bertolini, 61’ Petacchi, 68’ Binelli, 69’ Petacchi, 81’ Ballerini, 83’ Petacchi, 89’ Pangi, 90’ Petacchi



Corsanico-Ricortola 1-2

Corsanico : Lubrano, Morotti, Rosi, Ballerini, Pardini, Carmassi, Cagnoni Ronal, Orlando, Ricci, Parducci, Paganelli (Bartelloni, Cima, Checchi, Luporini) All. Giuli

Ricortola : Mosti M., Ferrari, Sparaciani, Dell’Amico, Mosti Matteo,Dini, Bachar, Bellini, Giannetti, Berti, Dahmani ( Ambrosini, Di Nubilia, Tosku,Vita, Maggiani). All. Vignali

Arbitro : Emmolo di Viareggio

Marcatori : Sparaciani, Parducci, Berti(rig.)



Pontremolese-Lido 3-1

Pontremolese : Menchini, Erta(Trevisan), Maurelli(Pedroni), Barontini(Giromini), Rossi, Clementi, Diouf, Buluggiu, Micheli(Prenci), Rosaia(Ginesi), D’Angelo. (a disp.: Pagani, Carare, Farhate) All. Capiferri

Lido di Camaiore: Ricci, Mazzoni(Pardini), Biagini, Noto Millefiori(Pancetti), Ceragioli, D’Ascoli, Simonini, Santini(Maneschi), Velardi, Bertolucci (A disp.: Mei, Lenzoni, Picchi) All.: F.Monga

Arbitro : Cecchini di Carrara

Marcatori : 3’ D’Ascoli; 21’ Maurelli, 31’ Rossi(rig.), 71’ Rossi(rig)

Ammoniti: Pancetti al 66’

Angoli: 10-2



Mister Capiferri presenta una formazione ‘recuperata’ all’ultimo minuto con diversi ragazzi che ancora devono smaltire i postumi influenzali. Inizia la gara e si registra subito una buona occasione per Buluggiu, ma sul successivo capovolgimento di fronte è il Lido a passare in vantaggio su una percussione di D’Ascoli che batte Menchini dopo solo 3’ di gioco. Sotto di un gol i ragazzi di Riccardo Capiferri non si scoraggiano e minuto dopo minuto iniziano ad inanellare una serie di azioni pericolose, con Diouf bene ispirato nei cambi di gioco con ottimi traversoni da una parte all’altra del campo, trovando sempre pronti D’Angelo e Maurelli. Verso il 15’ D’Angelo mette a centro area una palla per bomber Micheli che tocca bene spiazzando il portiere, ma la palla sfiora il palo di destra. Bello scambio Rosaia-Diouf con palla in area dove né Micheli né l’estremo difensore lucchese arrivano sulla palla; sul successivo angolo, Rossi di testa manda la palla sopra la traversa. Poi è la volta di D’Angelo che batte bene un calcio piazzato a rientrare, ma risponde bene Ricci che devia in corner. Alla mezz’ora di gioco la Pontremolese imposta una bella azione offensiva, ma Maurelli sbaglia un passaggio sulla trequarti: il classe 2003 non si rassegna e va a riconquistare la palla, si invola sulla fascia destra, entra in area e fa partire un gran tiro che si insacca sotto la traversa: 1-1. Continua la pressione dei ragazzi di casa con Rossi che dirige bene il reparto difensivo e Clementi che fa un gran lavoro a metà campo; dopo un altro traversone di Maurelli su cui esce a vuoto il nr.1 ospite, ma nessuno ne approfitta, D’Angelo da calcio d’angolo mette in area una palla assai insidiosa su cui ‘si tuffa’ il nr.9 ospite toccando la palla con la mano: rigore. Sul dischetto va capitan Rossi che non sbaglia: 2-1. Prima della fine del primo tempo, il Lido prova a rifarsi vedere in area biancoazzurra, ma la difesa libera senza difficoltà.

Dopo pochi minuti della ripresa D’Angelo serve benissimo Micheli che viene anticipato in angolo all’ultimo istante. Ancora Diouf serve palla a Rosaia che si libera di un paio di avversari e viene messo giù al limite dell’area, ma il direttore di gara (sig.Cecchini della sez. di Carrara) lascia correre. Punizione di D’Angelo dai trenta metri che Ricci devia molto bene sopra la traversa. Al 71’ il neo subentrato Giromini, entrato subito molto bene in partita, si invola sulla fascia sinistra e mette al centro una palla tesa su cui prima Ceragioli appoggia il braccio sulla schiena di D’Angelo impedendogli la deviazione e poi Mazzoni la tocca di mano: rigore. Sul dischetto si riporta capitan Rossi che non sbaglia e porta a tre le reti per la sua squadra. Prima del triplice fischio ci sarà spazio ancora per alcune azioni pericolose, segnaliamo una bella girata di testa di Ginesi su cross di Diouf che sfiora letteralmente il palo alla destra di Ricci e una punizione di D’Angelo che il portiere respinge come può. Nonostante le non perfette condizioni fisiche di alcuni giocatori e pur non esprimendo sempre un bel gioco a cui ci era abituata, la Pontremolese continua il suo cammino e porta a casa altri tre punti assai importanti in vista della prossima trasferta in quel di Viareggio. Calciatori in più, per i locali in evidenza Diego Maurelli (foto)



Classifica: Pontremoilese 50, Camaiore 45, Serricciolo 40, Sp.Pietrasanta 39, Lido di Camaiore 29, Ricortola 28, Sp.Massarodsa 27, Virtus Viareggio 22, Romagnano 19, Ponte a Moriano 18, Unione Montignoso 17, Corsanico 17, Versilia 17, Croce Verde Viareggio 16, Atletico Viareggio 2.



Prossimo turno (22.2.2020): Atletico Viareggio-Pontremolese, Camaiore-Croce Verde, Lido-Corsanico, Ponte a Moriano-Romagnano, Ricortola-Sp.Pietrasanta, Sp.Massarosa-Serricciolo, Un.Montignoso-Virtus Viareggio. Riposa : Versilia