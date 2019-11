Juniores Provinciali, la capolista Serricciolo ospita i versiliesi del Lido

Calcio Junior - Il decimo turno della juniores provinciale si preannuncia assai interessante, la neo capo classifica Serricciolo ospita all’Arcinaso i versiliesi del Lidi di Camaiore, test che servirà ai gialloblu di mister Matteo Tedeschi come banco di prova per riuscire a conservare il prezioso primato del girone. Ad inseguire c’è l’inedita coppia Camaiore-Pontrenolese: i lucchesi, che hanno superato sul campo e in classifica i cugini dell’accreditata formazione dello Sporting Pietrasanta, andranno a far visita ai viareggini della Virtus; gli azzurri di Pontremoli dopo una settimana di “riposo” sono intenzionati a riprendere la strada lasciata dopo la convincente prova casalinga contro la Croce Verde di Viareggio, l’impegno odierno non è dei più facili, il team di mister Riccardo Capiferri è atteso dall’insidioso match nelle colline lucchesi in casa dell’ostico Corsanico. Completano il programma gare la sfida interna del Romagnano contro il fanalino del campionato Atletico Viareggio, i delicati confronti esterni di Ricortola e Unione Montignoso rispettivamente alla Pruniccia ospiti del Versilia e in quel di Massarosa.



La lega Territoriale di competenza ha fissato le date e orari dei due recuperi delle gare rinviate il 23 novembre scorso, entrambi in programma mercoledi 4 dicembre: il derby tutto viareggino tra l’Ateltico e la Virtus, ore 18 campo Martini, e Croce Verde-Corsanico al Basalari, sempre a Viareggio, con inizio re 20.30.



Programma gare, arbitro di sabato 30/11/2019



Virtus Viareggio-Camaiore (Del Freo, 18,30, Roberto Cosentini di Carrara)

Corsanico-Pontremolese (Bargecchia, 17,30, Alessandro Puccetti di Viareggio)

Romagnano-Atl.Viareggio (Raffi, 15,00, Stefano Melegari di Carrara)

Serricciolo-Lido (Arcinaso, 15,00, Giorgio Puccinelli d Carrara)

Sp.Massarosa-Un. Montignoso (“L.Vignali”, 18,30, Gregorio Antonino di Viareggio)

Sp.Pietrasanta-Croce Verde V. (xIx Sett., 15,00, Lorenzo Lubrano di Viareggio)

Versilia-Camaiore (Pruniccia 15,00, Luca Lossi di Viareggio)

Riposa: Ponte a Moriano