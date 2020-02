Juniores Provinciali, in campo per la diciannovesima

Calcio Junior - Ennesimo duello a distanza tra gli azzurri di Pontremoli capo classifica e la Polisportiva Camaiore, divise da soli due punti. L’undici di mister Riccardo Capiferri scende sul litorale massese, ospite dell’ostica Ricortola, il team di Marco Vignali intende riscattare lo scivolone interno subito dai lucchesi dal Camaiore per risalire la classifica verso posizioni più nobili. L’inseguitrice Camaiore avrà dalla sua parte un compito assai agevole, sarà di scena in casa del fanalino di coda del girone Atletico Viareggio, gara a quanto pare dal risultato scontato. La terza forza del campionato Serricciolo resterà ferma per il regolare turno di riposo, i “galletti” si auspicano di difendere la posizione in quanto l’altra diretta avversaria Sp.Pietrasanta troverà vita difficile nella trasferta di Ponte a Moriano. Infine due gare delicate attendono il Romagnano (foto) e l’unione Montignoso: il club di mister Luigi Bertolini scende sul campo del Versilia per dare continuità al recente successo ottenuto contro il Serricciolo; l’Unione Montignoso dopo la sconfitta di misura in casa della squadra leader del campionato ospita gli “orange” del Corsanico con la prospettiva di togliersi qualche soddisfazione sul campo amico per rientrare quanto prima nella parte sinistra della classifica.



Programma gare di sabato 8/2/2020:



Atletico Viareggio-Camaiore (“Martini”,15,00, Mirco Ricci di Viareggio)

Lido-Croce Verde (“Benelli”, 15,30, Andrea A. Salib di Viareggio)

Ponte a Moriano-Pietrasanta (Carignano, 15,30, Niccolò Pucci di Lucca)

Ricortola-Pontremolese (“Comunale”, Matteo Particelli di Viareggio)

Sp.Massarosa-Virtus Vg. (“Rontani”, Davide Carulli di Viareggio)

Versilia-Romagnano (Pruniccia ,15,00, Francesco Gravina di Viareggio)

Riposa: Serricciolo