Juniores Provinciali, in campo per la 4° giornata

Calcio Junior - Il quarto turno del campionato Juniores Provinciale prevede la sfida interna della capolista Pontremolese contro il Ricortola, gara chiave per l’eventuale fuga degli azzurri di mister Riccardo Capiferri. I neroverdi del tecnico Marco Vignali, terzi in classifica, sono reduci dalla convincente prova da tre punti contro i viareggini della Croce Verde. Quindi un match che si preannuncia assai interessante, visto che le due squadre giocano un buon calcio. Il calendario vede il regolare turno di riposo per i cugini del Serricciolo, il team di mister Matteo Tedeschi è a soli due lunghezze dalla vetta.



Le altre due inseguitrici, quali Sporting Pietrasanta e Camaiore, sulla carta hanno due confronti abbordabili, rispettivamente opposti al Ponte a Moriano e al fanalino di coda Atletico Viareggio, quindi grossa possibilità di rimanere a contatto al vertice. Il Romagnano, penultimo con un solo punto, riceve la visita del Versilia (appaiata in classifica) per una sfida tra deluse di questo inizio di campionato, con l’obiettivo di risalire la corrente.



L’Unione Montignoso, nonostante la sconfitta, con la Pontremolese è uscita dal campo a testa e sale a Bargecchia, avversaria degli “orange” del Corsanico, con consapevolezza nei propri mezzi. Conclude l’odierno programma la sfida casalinga della nuova società Virtus Viareggio contro lo Sporting Massarosa.



Programma gare, arbitro di sabato 19/10/2019



Corsanico-Un.Montignoso (“Bargechia”,17,00, Dario Cinquini di Viareggio)

Croce Verde-Lido di Camaiore (Basalari, 16,30, Iacopo Menchini di Viareggio

Camaiore-Atl.Viareggio (Via Fonda,16,00, Marco Madeddu di Viareggio)

Pontremolese-Ricortola (“Lunezia”,15,30, Manuele Foci di Carrara)

Romagnano-Versilia (“Raffi”, 15,00, Roberto Cosentini di Carrara)

Sp.Pietrasanta-Ponte a Moriano (Iare,17,00, Luca Benedeti di Lucca)

Virtus Viareggio-Sp.Massarosa (Via Casola, Khalil Sidane di Crrara)

Riposa: Serricciolo