Juniores Provinciali, in campo per il 14° turno di andata

Serricciolo continua l’inseguimento alla capolista Stiava

Calcio Junior - Scendono in campo questo pomeriggio gli Juniores Provinciali della delegazione di Massa Carrara. L’interessante torneo, per quanto riguarda il vertice, è stato riaperto dopo il successo interno del Serricciolo contro la capolista Stiava. I lunigianesi di mister Matteo Tedeschi scendono a Viareggio contro la Croce Verde per mantenere la seconda piazza, sperando un favore dei i cugini del Monti impegnati nel difficile campo della capo classifica.



Spiccano le sfide tra il fanalino del girone Ricortola che ospita il Romagnano, i due club ottimi protagonisti nelle passate stagioni sono lontani in classifica e soprattutto dai loro rendimenti standard; tra le due chi sta peggio al momento sono i neroverdi massesi, relegati in fondo alla classifica con solo sei punti all’attivo.



Le due Pontremolese e Montignoso Fbc, appaiate a metà classifica, sono chiamate a delicati match in esterna: i lunigianesi di mister Roberto Ner sono di scena a Viareggio contro l’Atletico, mentre i montignosini sono ospiti dello Sporting Pietrasanta nel mitico stadio XIX settembre.



Classifica: Stiava 29, Serricciolo 26, Sporting Viareggio 24, Sporting Bozzano 20, Pietrasanta 19, Romagnano calcio 18, Pontremolese 17, Montignoso Fbc 17, Sporting Pietrasanta 15, Atletico Viareggio 14, Versilia 14, Croce Verde 13, Monti 11, Oltreserchio 6, Ricortola 6.



Programma gare, arbitro di sabato 5/1/2019



Atl.Viareggio-Pontremolese (”L.Martini”,17,30, Edoardo Murazzo di Viareggio)

Croce Verde-Serricciolo (“Basalari”,16,30, Nicola Pellegrini di Viareggio)

Oltreserchio-Sp.Bozzano (“G.Minciotti”,15,°°, Nicolò Notini di Lucca)

Stiava-Monti (G.Martellini,15,°°, Daniele Verona di Viareggio)

Ricortola-Romagnano (Comunale,15,°°, Matteo Puvia di Carrara)

Sp.Pietrasanta-Montignoso Fbc (Matteo Lorenzi di Viareggio)

Versilia-Sp.Viareggio (“Pruniccia”,18,°°, Fabio Marchi di Carrara)

Riposa: Pietrasanta 1911.