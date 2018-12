Juniores Provinciali, in campo per il 13° turno

Serricciolo match per riaprire il campionato contro la capolista Stiava

Calcio Junior - La partitissima di giornata è Serricciolo-Stiava, match in programma all’Arcinaso tra i gialloblu di mister Matteo Tedeschi e la capolista del girone Stiava. A tre turni dal termine del girone di andata, nel quele i lucchesi stanno dominando da diverse giornate, tutto si potrebbe riaprire, oltre ai "galletti" ne beneficerebbe il torneo e tutte le altre inseguitrici. L’altra lunigianese alla ricerca di punti per reinserirsi nei piani alti della classifica è la Pontremolese di mister Roberto Neri, stazionata in quinta fila ospita al “Romiti” il fanalino del girone Ricortola, sulla carta il match di Pontremoli parrebbe abbordabile. Gare in cerca di riscatto ma ugualmente delicate sono quelle che attendono il Romagnano contro lo Sporting Pietrasanta, il Monti contro l’insidioso Versilia calcio e del Mointignoso Fbc opposto all’Oltreserchio, tonificato dal recente successo sul Romagnano.



Programma gare, arbitro di sabato 22/12/2018



Monti-Versilia (“Don Bosco” 15,00, Giorgio Malacarni di Carrara)

Montignoso Fbc-Oltreserchio (Via Casola, 17,00, Matteo Puvia di carrara)

Pietrasanta 1911-Croce Verde (Pedonese,15,00, Matteo Pellegrini di Viareggio)

Pontremolese-Ricortola (Romiti, 15,00, Badr Serrar di Carrara)

Romagnano-Sp.Pietrasanta (“Raffi”, 15,00, Giorgio Puccinelli di Carrara)

Serricciolo-Stiava (Arcinaso, 15,00, Andrea Pio Lombardi di Carrara)

Sp.Viareggio-Atl.Viareggio (Basalari, 18,30, Alessio Agositini di Viareggio)

Riposa: Spoting Bozzano