Juniores Provinciali, il Serricciolo in visita a Corsanico

Calcio Junior - L’appassionante torneo provinciale della juniores si vivacizza per quanto riguarda il vertice della classifica, in settimana erano in programma due recuperi relativi alla 13° giornata: quello tra i viareggini della Croce Verde e Serricciolo è andato a favore dei lunigianesi, che sono andati in testa al girone, mentre quello tra gli azzurri di Pontremoli e Romagnano non si è disputato per il mancato arrivo dell’arbitro. Per il club di Pontremoli è rimandato l’eventuale "controsorpasso" ai cugini di mister Matteo Tedeschi (la gara verrà recuperata mercoledi 22 c.m. con inizio ore 15,30).



Il programma gare dell’ultima di andata presenta la delicata trasferta nelle colline lucchesi del Serricciolo ospite degli “orange” del Corsanico, obiettivo dei giallo blu, conservare il primato. La coppia inseguitrice Camaiore-Pietrasanta è impegnata rispettivamente nei due confronti casalinghi contro il Ponte a Moriano e Romagnano. La terza forza del campionato Pontremolese di Riccardo Capiferri dopo il successo nel derby dell’Arcinaso ritorna nel “suo” Lunezia dove riceve la visita del Versilia calcio, il club versiliese di mister Marsili è reduce dallo stop interno inflitto dalla Croce Verde. Infine esterne delicate per Ricortola e Unione: per i montignosini di mister Cantoni appare (sulla carta) agevole il test in casa del fanalino di coda Atletico Viareggio, con l’unico obiettivo quello di riscattare la rocambolesca sconfitta interna contro il Lido di Camaiore. Più impegnativa è la trasferta dei nero verdi di Mister Marco Vignali in casa dei versiliesi del Lido, il team massese è intenzionato a dare continuità alla striscia positiva.



Programma gare, arbitro di sabato 11/1/20202:



Atletico Viareggio-Un. Montignoso (“Del freo, 15,30, Pasquale Natali di Viareggio)

Camaiore-Ponte a Moriano (“Via Fonda”,15,00, Joe Dalessandro di Viareggio)

Corsanico-Serricciolo (“Bargecchia”,17,00, Silvio Emmolo di Viareggio)

Croce Verde -Sp.Massarosa (Basalari, 16,30, Marco Madeddu di Viareggio)

Lido-Ricortola (”Benelli”,15,00, Alberto Giovanni Meoni di Viareggio)

Pontrtemolse-Versilia (“Lunezia, Alessandro Bianchi di Carrara)

Sp.Pietrasanta-Romagnano (Stadio XIX, 15,°°, Alessandro Pucetti di Viareggio)

Riposa: Virtus Viareggio