Juniores Provinciali, il Serricciolo continua ad inseguire

Tutto invariato in vetta

Calcio Junior - Il secondo turno del girone apuo-versiliese Juniores, per quanto riguarda la vetta, è rimasto immutato. Le due antagoniste hanno smarcato i loro impegni con due convincenti prove. I “galletti” di mister Matteo Tedeschi rifilano una cinquina di reti ai cugini del Monti nel derby dell’Arcinaso: al vantaggio dei dragoni i locali rispondevano con le doppiette di Lombardi e Ballerini. Successo che tiene viva la rincorsa al primato in vista della prossima partita a Viareggio, in casa del temibile Sporting, in quanto i “rivali” dello Stiava osserveranno il riposo “forzato”, programmato dopo il ritiro dal campionato del Montignoso Fbc. Perdono terreno gli azzurri della Pontremolese di mister Roberto Neri, fermati sul pareggio contro la Croce Verde, mentre il Ricortola riscatta lo stop di Bozzano rimandando battuto l’Oltreserchio.



Tabellino di Serricciolo-Monti 5-1



Serricciolo :Scolari, Lombardi M.(83’ Calvo), Simonini, Malatesta, Rossi, Guelfi(88’ Cardellini),Cardillo, Giovannucci, Lombardi G. ,Battaglia(85’Solarino),Ballerini(67’ Marcocci) (a disp. Mariani)All. Tedeschi

Monti : Gerali, Cortesi, Dallara(46’ Benelli), Barbasini, Giusti(30’ Muntean), Bartolini, Saccomani, Giubbani, Gabrielli(72’ Furletti), Maraglia, Tamagna(83’ Bustica) (a disp. Casalini) All. Mazzoni

Arbitro : Bombarda di Carrara

Marcatori : 2’ Gabrielli, 4’ Ballertini,12’ Cardillo, 24’ Lombardi G., 64’ Ballerini, 87’ Lombardi G.

Note : espulsi al 14’ Scolari(S), al 62’ Maraglia(M)



Risultati 2° giornata



Atletico Viareggio-Sporting Bozzano 0-2

Croce Verde-Pontremolese 2-2

Stiava-Romagnano 2-0

Pietrasanta 1911-Sp.Viareggio 2-0

Ricortola-Oltreserchio 3-1

Serricciolo-Monti 5-1

Hanno riposato :Versilia e Sp.Pietrasanta



Classifica: Stiava 38, Serricciolo 35, Sporting Bozzano 30, Sp. Viareggio 27, Pontremolese 27, Romagnano 25, Pietrasanta 25, Sp. Pietrasanta 21, Monti, 17, Atl. Viareggio 17, Versilia 14,Croce Verde 14, Ricortola 13. Oltreserchio 7. Montignoso Fbc 0.



Prossimo turno (02/02/2019): Oltreserchio-Atletico Viareggio, Pontremolese-Pietrasanta calcio, Romagnano-Croce Verde, Sporting Bozzano-Versilia Calcio, Sporting Pietrasanta-Ricortola, Sp. Viareggio-Serricciolo. Riposano : Monti e Stiava