Juniores Provinciali, il Serricciolo batte la capolista

I gialloblu di mister Matteo Tedeschi chiudono l’anno con una importante vittoria sullo Stiava

Calcio Junior - I gialloblu di mister Matteo Tedeschi chiudono l’anno con una importante vittoria sulla capolista Stiava, recuperando altri punti per la causa aggancio. L’atteso match dell’Arcinaso è stato intenso e aperto fino all’ultimo secondo di recupero, i "galletti" scesi in campo con una formazione super rimaneggiata, dall’improvvisato portiere Alessio Malatesta alle defezioni in mezzo al campo di Giacomo Lombardi ed altri. Nonostante tutto hanno espresso un’ottima prova, soprattutto nelle energie e nello spirito di gruppo. Il gol partita si registra al 21' con un'incornata di Battaglia. Nella ripresa gli ospiti con molte forze fresche hanno spinto per raggiungere almeno il pareggio, ma l’efficace fortino eretto da Marcocci e compagni ha resistito fino al triplice fischio dell’ottimo direttore di gara Pio Lombardo di Carrara.



Nell’ultina giornata dell’anno 2018 si registra poi la netta vittoria del Monti (foto), i "dragoni" di mister Mazzoni superano il Versilia con i sigilli di Botti, Maraglia e Saccomani acuto interno che permette ai “veneliesi” di allontanarsi dal fondo della classifica. Frenata interna della Pontremolese di mister Roberto Neri contro il fanalino del campionato Ricortola, mentre il Romagnano ha rifilato un convincente tris di reti allo Sporting Pietrasanta, successo che permette alla formazione di mister Luigi Bertolini di salire a centro classifica.



Serricciolo-Stiava 1-0

Serricciolo: Malatesta, Cardellini (59’ Biancardi), Mariani, Battaglia (84’ Solarino), Rossi, Guelfi, Lombardi, Giovannucci, Ballerini, Marcocci, Simonini (73’ Cardillo) All. Tedeschi

Stiava: Lari Gabriele,Guidi, Lari Alessandro, Gasperoni, Castini, Scatena, Sebastiani (41’ Rosata), Orlandi (80’ Rosi), Micheli (64’ Orlando), Bellandi, Pardini (70’ Pellegrini) (a disp. Lippi, Baccelli, Cagnoni, Di Nero, Bianchi) All.Ceragioli-Dianda

Arbitro: Lombardo di Carrara

Marcatore: 21’ Battaglia



Risultati (13° giornata di andata)



Monti-Versilia 3-1

Montignoso-Oltreserchio 2-1

Pietrasanta calcio-Croce Verde 2-0

Pontremolese- Ricortola 2-2

Romagnano-Sporting Pietrasanta 3-1

Serricciolo-Stiava 1-0

Sporting Viareggio- Atletico Viareggio 3-0

Riposava: Sporting Bozzano



Classifica: Stiava 29, Serricciolo 26, Sporting Viareggio 24, Sporting Bozzano 20, Pietrasanta calcio,19, Romagnano 18,Pontremolese 17, Montignoso 17, Sporting Pietrasanta 145, Atletico Viareggio14, Versilia calcio 14, Croce Verde 13, Monti 11, Oltreserchio 6, Ricortola 6.



Prossimo turno (5/1/2019):



Atletico Viareggio-Pontremolese

Croce verde- Serricciolo

Oltreserchio- Sporting Bozzano

Stiava-MontiRicortola-Romagnano

Sporting Pietrasanta-Montignoso Fbc

Versilia-Sporting Viareggi

Riposa:Pietrasanta calcio 1911