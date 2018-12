Juniores Provinciali, il girone sempre più in mano alle versiliesi

Serricciolo a caccia dei punti per avvicinarsi al vertice

Calcio Junior - Nel girone del campionato Juniores Provinciale il primato è sempre nelle mani delle squadre versiliesi. lo Stiava dopo la cinquina rifilata ai cugini del Versilia nel recente derby, nella prossima giornata osserva il turno di riposo, forte delle cinque lunghezze sulle immediate inseguitrici Sp.Viareggio e Sp.Bozzano, quest’ultimo dilagante nel posticipo.



Per quanta riguarda le compagini della lunigiana la squadra più vicina al vertice sono i giallo blu del Serricciolo, dopo la netta vittoria ottenuta contro lo Sporting Pietrasanta la formazione di mister Matteo Tedeschi scende a Ricortola per proseguire l’inseguimento ai posti nobili, sfruttando possibilmente il riposo della capolista per un eventuale avvicinamento. Le varie Montignoso Fbc, Pontremolese e Romagnano sulla tabella di marcia sono ancora lontane, in particolar modo l’accreditato club azzurro di Pontremoli, seguito dal Romagnano ancora alle prese con diverse defezioni, è doveroso iniziare a fare punti. La Pontremolese di Roberto Neri è di scena in casa dello Sporting Bozzano, match sulla carta insidioso, mentre il Romagnano è alla caccia del successo esterno in casa del Montignoso. Infine, dopo il buon successo contro l’Oltreserchio, si prospetta la delicata trasferta dei dragoni del Monti a Pietrasanta in casa dello Sporting, ennesimo test d’esame fuori casa per i lunigianesi di mister Mazzoni.



Programma gare, arbitro di sabato 1/12/2018



Atl.Viareggio-Pietrasanta 1911 (“Martini” 17,30,Matteo Lorenzi di Viareggio)

Montignoso Fbc-Romagnano (Via Casola, 15,°°,Alessio Fatticcioni di Carrara)

Oltreserchio-Sp.Viareggio (“G:Minciotti”,15,°°,Francesco Gravina di Viareggio)

Ricortola-Serricciolo (Ricortola, 15,°°,Matteo Puvia di Carrara)

Sp.Pietrasanta-Monti (XIX Sett.15,°°,Filippo Lenzoni di Viareggio)

Versilia-Croce Verde (Pruniccia,16,45,Fabio Marchi di Carrara)

Sp.Bozzano-Pontremolese (“Rontani”,15,°°,Mattia Barsocchini di Viareggio)

Riposa: Stiava