Juniores provinciali, i risultati della Ia giornata

Calcio Junior - Partenza a razzo della Pontremolese nel campionato Juniores provinciali 2019/20. Gli Under 19 azzurri passano per 4-2 su terreno dello Sporting Massarosa Academy. Le reti messe a segno da parte di Micheli, Pedroni, Rossi, Rosaia. Tris casalingo del Ricortola,

. I neroverdi superano infatti per tre a zero sul terreno del campo di via delle Pinete l'Atletico Viareggio.



I risultati del primo turno.



Ponte a Moriano Croce Verde 1-1

Versilia-Corsanico 0-0

Montignoso-Camaiore 0-0

Sporting Massarosa Academy-Pontremolese 2-4

Serricciolo-Sporting Pietrasanta 0-0

Ricortola-Atletico Viareggio 3-0

Romagnano-Virtus Viareggio 1-1



La classifica.

Pontremolese 3, Ricortola 3, Ponte a Moriano 1, Croce Verde 1, Versilia 1, Corsanico 1, Camaiore 1, Montignoso 1, Serricciolo 1, Sp. Pietrasanta 1, Romagnano 1, Virtus Viareggio 1