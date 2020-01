Juniores Provinciali, goleada Pontremolese

Calcio Junior - Il Serricciolo di mister Matteo Tedeschi con il successo in casa del Corsanico mantengono la vetta del campionato e sono campioni d’inverno con un punto di vantaggio sulla Polisportiva Camaiore, e due sui cugini della Pontremolese (i quali hanno però una partita in meno).



Il netto successo dei “galletti” porta la firma di Petacchi (doppietta), Ballerini, Cardillo e del neo entrato Dallara. Per le parti alti della graduatoria larga vittoria della Polisportiva Camaiore che rifila un poker di gol al Ponte a Moriano, mentre si registra l’inattesa sconfitta interna di misura dello Sporting Pietrasanta terza forza del girone contro il Romagnano.



Avanza a suon di gol la Pontremolese di mister Riccardo Capiferri che dilaga contro il Versilia (cronaca), tre punti che permettono di soffiare sul collo delle due compagini di vertice. Per gli azzurri in evidenza la tripletta di Luca Micheli (foto). Si ricorda che i pontremolesi mercoledì 22 giocheranno il recupero contro il Romagnano che potrebbe voler dire primato.



Altra goleada è quella dell’’Unione Montignoso in casa del fanalino del campionato Atletico Viareggio, il set viene firmato da una tripletta a testa di Pedrinzani e Tornabuoni.



A completare l’ultima giornata del girone di andata è stata la netta vittoria dello Sporting Massarosa in casa dei viareggini della Croce Verde.



Tabellini Serricciolo e Pontremolese



Corsanico-Serricciolo 2-5



Corsanico : Lubrano, Rosi(58’ Bartelloni), Cagnoni(80’ Cima), Ballerini Gabriele, Becagli, Carmassi, Panichi, Lenzoni, Marinari(65’ Dal Pino), Buonaccorsi(70’ Ricci), Parducci(76’ Checchi) ( a disp. Raffaelli).



Serricciolo: Vegnuti (54’ Gabrielli), Cardellini, Carnaccioli, Giardina, Rossi(39 Lombardi), Bertolini, Ruffini, Mazzone(81’ Canese), Petacchi(85’ Dallara), Cardillo(74’ Pangi), Ballerini (a disp. Lombardi Leonardo) All. Tedeschi



Arbitro: Emmolo di Viareggio



Marcatori: 10’Petacchi, 25’ Ballerini,40’ Parducci, 56’ Petacchi, 62’ Cardillo, 80’(Aut.)Vegnuti, 90’ Dallara



Pontremolese-Versilia 9-1

Pontremolese : Santini, Trevisan, Pedroni(58’ Carare), Barontini, Giromini(64’ Firmini), Clementi(52’ Tavolaccini), Ginesi(58’ Maurelli), Buluggiu, Micheli, Rosaia, Prenci(58’ D’Angelo) (a disp.Menchini,Erta, Marianelli, Rossi)All. Capiferri



Versilia: Rosi, Genovesi,Salvini, Ndoci, Binelli, Della Bona, Papaleo, Beraglia, Dell’Amico, Guidotti(57’ Galleni), Marrai(55’ Celi) All. Marsili



Arbitro : Bianchi di Carrara



Marcatori : 3’ Ndoci, 11’ Micheli(rig.), 17’ Pedroni,23’ Binelli(aut.), 49’ Pedroni, 57’ Barontini, 69’ Tavolaccini, 72’ Micheli, 82’ Micheli, 90’+1 Rosaia



Cronaca di Pontremolese-Versilia 9-1



La compagine di casa è scesa in campo con una formazione assai rivoluzionata, tra influenze e infortuni. Per i lunigianesi la partenza del match non è stata positiva, con alcuni reparti non ancora rodati che hanno faticato ad organizzarsi. Si rendono pericolosi subito gli ospiti che sbloccano la gara con Ndoci, indisturbato sugli sviluppi di un corner mette dentro, traversa e riga interna della porta. I lunigianesi prendono le misura ai versiliesi, al secondo affondo Rosaia viene atterrato, dal dischetto Micheli trasforma e rimette in parità il confronto. Il match appare nelle mani dei locali che alzano gradatamente il baricentro, l’ennesima ripartenza di Rosaia sulla fascia mette in mezzo per l’accorrente Pedroni che di pallonetto porta avanti i compagni. L’azione successiva gli azzurri triplicano con Pedroni che calibra una palla in area dove il difensore Binelli spedisce nella propria porta. Gli azzurri prima del riposo sfiorano il gol in più occasioni con Barontini (due) e Micheli legittimando il meritato vantaggio.



La ripresa si apre con il quarto centro di Ginesi che finalizza uno scambio sull’asse Micheli-Rosaia, dopo le previste sostituzioni di Capiferri arriva la quinta rete con Barontini sugli sviluppi di un angolo spizzato dal rientrante Tavolaccini. Sempre da angolo calciato da D’Angelo arriva la sesta segnatura di Tavolaccini sotto porta. Nei quindici minuti finali è un monologo dei pontremolesi soprattutto dalla entrata delle forze fresche, è Micheli che firma il settimo centro sull’azione Rosaia-D’Angelo. Nel finale si rivedono i versiliesi dalle parte di Santini, il giovane portiere nega il tap in di Papaleo. Prima del fischio finale c’è ancora il tempo di assistere al terzo gol personale di Luca Micheli su assist di D’Angelo e il nono centro con Rosaia a conclusione di una incursione sulla fascia.



Risultati 15° giornata:



Atl.Viareggio-Un.Montignoso 1-6



Camaiore-Ponte a Moriano 4-0



Corsanico-Serricciolo 2-5



Croce Verde-Sp.Massarosa 0-3



Lido-Ricortola 2-0



Pontremolese-Versilia 9-1



Sp. Pietrasanta-Romagnano 0-1



Ha riposato: Virtus Viareggio



Classifica: Serricciolo 34, Camaiore 33, Pontremolese 30. Sp.Pietrasanta 30,Lido di Camaiore 26, Ricortola 22, Sp. Massarosa 21, Romagnano 15, Versilia 14, Unione Montignoso 13, Croce Verde 13, Ponte a Moriano 12, Virtus Viareggio 11,Corsanico 10, Atletico Viareggio 2





Prossimo turno (18.1.2020): Atl.Viareggio-Ricortola, Camaiore-Un.Montignoso, Corsanico- Versilia calcio, Croce Verde-Ponte a Moriano, Pontremolese-Sp. Massarosa,Sp.Pietrasanta-Serricciolo, Virtus Viareggio-Romagnano. Riposa: Lido