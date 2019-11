Juniores Provinciali, duello a distanza tra Pontremolese e Pietrasanta

Calcio Junior - Il sesto turno del campionato Juniores provinciale, quest’anno con gran parte di partecipazione di squadre della provincia lucchese, si appresta a vivere una interessante giornata. Le due regine del girone impegnate entrambe tra le mura amiche. Gli azzurri di Ponrtremoli di mister Riccardo Capiferri ospitano al “Lunezia” i viareggini dell’Atletico, compagine attualmente fanalino di coda del girone con un solo punto in classifica, in virtù del pareggio ottenuto nel recente derby contro i cugini della Croce Verde. Per quello che si è visto in queste prime giornate i lunigianesi non dovrebbero avere difficoltà nel rimandare battuti i pari età dell’Atletico.



L’altra capolista Sporting Pietrasanta ospita allo stadio XIX settembre i neroverdi del Ricortola, la formazione massese insegue a tre punti, con i padroni di casa di mister Lorenzo Bigicchi favoriti per il quinto successo della stagione.



Tra le quattro inseguitrici troviamo il Serricciolo di mister Matteo Tedeschi che, dopo la convincente prova in casa del Versilia, è decisa a ripetersi contro lo Sporting Massarosa per mantenere viva la rincorsa alle due di vertice. Per quanto concerne le altre due rappresentanti della nsostra provincia Unione Montignoso e Romagnano non stanno navigando in buone acque: il club montignosino di mister Cantoni, uscito con le ossa rotte dalla sfida con il Pietrasanta, è intenzionato a riscattarsi contro la Virtus Viareggio al “Del Freo”; il Romagnano infine, relegato in fondo alla classifica con un solo punto all’attivo, ospita alla “Fossa dei Leoni” il Ponte a Moriano con un solo obiettivo nella testa, effettuare il sorpasso sui lucchesi.



Concludono il programma del weekend le ultime due partite, il derby di Bargecchia tra il Corsanico e Lido di Camaiore e quello tra la Croce Verde Viareggio contro il Camaiore.



Programma gare, arbitro di sabato 2/1/2019



Corsanico-Lido (Bargecchia, 17,30, Gabriele Checchi di Viareggio)

Croce Verde-Camaiore (Basalari,16,30,Francesco Formisano di Viareggio)

Pontremolese-Atl.Viareggio (Lunezia,15,°°,Giuseppe Fortunato di Carrara)

Romagnano-Ponte a Moriano (Fossa, 17,15,Giorgio Puccinelli di Crarrara)

Serricciolo-Massarosa (Arcinaso, 15,°°, Giacomo Sergiampietri di Carrara)

Sp. Pietrasanta-Ricorola (XIXsettembre, Jacopo Menchini di Viareggio)

Virtus Viareggio-Un.Montignoso (Del Freo, Daniele Panighini di Carrara)

Riposa: Versilia