Juniores Provinciali, duello a distanza tra Pontremolese e Camaiore

Calcio Junior - Entra nella fase decisiva l’interessante campionato della juniores provinciale, la capolista Pontremolese dopo l’ennesima scorpacciata di gol, gli ultimi sei in casa del Ponte a Moriano, ha consolidato con una grande prestazione il comando del girone. Gli azzurri di mister Riccardo Capiferri (foto) ricevono al “Lunezia” l’Unione Montignoso, reduce dal successo sui viareggini della Croce Verde. Il team di mister Cantoni sale in Lunigiana consapevole delle difficoltà che potrà incontrare sul terreno più che ostico ma intende giocarsela a viso aperto.



La cugina Serricciolo scende a Romagnano per l’ennesimo esame fuori casa, il club di mister Matteo Tedeschi sempre con l’obiettivo fisso di raggiungere la vetta, affronta i locali di mister Bertolini, decisi a riscattare la pesante sconfitta di Pontremoli nel recupero.



Stesso obiettivo è quello del Ricortola di Vignali in casa della Croce Verde, dopo lo stop interno di sette giorni fa con la polisportiva Camaiore. Il test di Viareggio è fissato nel posticipo di lunedi prossimo. Il turno è completato dal derby tra la seconda forza del girone Camaiore contro i cugini del Lido, mentre l’altra antagonista Sporting Pietrasanta ospita lo Sp. Massarosa, determinata a conquistare l’intera posta per continuare la caccia al vertice. Chiude il programma la sfida del comunale “Le Colline”di Bargecchia tra gli “orange” di casa contro il Ponte a Moriano.



Programma gare, arbitro di sabato 1/2/2020



Camaiore-Lido (Via Fonda, 15,30, Michele Marsili di Viareggio)

Corsanico-Ponte a Moriano (“Bargecchia, 16,30, Joe Dalessandro di Viareggio)

Pontremolese-Un-Montignoso (Lunezia, 15,15, Daniele Panighini di Carrara)

Romagnano-Serricciolo(“Raffi”, 15.00, Roberto Cosentini di Carrara)

Sp.Pietrasantra-Sp.Massarosa (Stadio XIX sett.,15,00, Edoardo Murazzi di Viareggio)

Virtus Viareggio-Versilia (Raffi, 18,00, Marco Picchi di Lucca)



Lunedi 3/2/2020 posticipo



Croce Verde Vg.-Ricortola (Basalari, 18,00)

Riposa: Atletico Viareggio