Juniores Provinciali, duello a distanza Pontremolese-Sporting Pietrasanta

Calcio Junior - L’avvincente campionato provinciale della juniores conferma la Pontremolese al comando solitaria. I quattro gol alla Croce Verde di Viareggio consolidano il primato, con due lunghezze di vantaggio sui pietrasantini dello Sporting di mister Lorenzo Bigicchi, vittoriosi sul fanalino di coda del torneo Atletico Viareggio. A ridosso delle due squadre di vertice incalzano la Polisportiva Camaiore e i lunigianesi del Serricciolo: i lucchesi passano con un gol a Corsanico, mentre i “galletti” di mister Matteo Tedeschi rifilano un set tennistico all’Unione Montignoso, la goleada con tre gol per tempo porta la firma di Mazzone, Malatesta, Giardina, Ruffini e Lombardi, Leonardo (doppietta). Finisce in parità con gol il derby della “Fossa” tra il Romagnano di mister Bertolini, al secondo risultato utile consecutivo, e i cugini del Ricortola, quinta forza del campionato, i neroverdi di Vignali riescono a dare quella continuità ai sei risultati positivi. Infine successo esterno del Ponte a Moriano in casa del Versilia calcio e pareggio senza reti nel derby versiliese tra la Virtus Viareggio e Lido.



Tabellino e cronaca di Pontremolese-Croce verde 4-1



Pontremolese: Santini, Marchetti, Giromini(60’ Firmini), Barontini, Pedroni, Clemnenti, Ginesi(57’ Farhate), Buluggiu, Micheli(80’ Poli), Rosaia(80’ Etna), D’Angelo(70’ Prenci)( a disp. Menchini, Carare, Lombardi,Trevisan)All. Capiferri

Croce Verde: Fiale, Ali, Buzzelli, Cerri, Cosci, Del Carlo, Frisoli, Gasperoni, Lanzone, Larhtam, Maffei( Lucchesi, Pieraccini, Turini)All. Della Latta

Arbitro: Bragoni di Carrara

Marcatori: 9’ Rosaia,44’ Micheli, 56’ Maffei(Cv),78’ Prenci,79’ Micheli



Pontremoli- Gara e pallino del gioco in mano agli azzurri di mister Riccardo Capiferri opposti ai viareggini della Croce Verde, match quello del sintetico del sussidiario “Lunezia” che si poteva chiudere anticipatamente se non avessero sprecato diverse occasioni a favore. I lunigianesi iniziavano il confronto con intensità, pressing asfissiante, mettendo in continua difficoltà gli avversari. Il gol del vantaggio arrivava con Rosaia, lesto a ribattere in rete una corta respinta del portiere. La costante pressione veniva premiata con il raddoppio firmato da Micheli prima dell’intervallo, perfetta incornata su assist di Buluggiu.



La ripresa rispecchiava il tema del primo tempo con il dominio e la totale autorità degli azzurri in tutte le parti del campo. Gli attacchi producevano una traversa e un palo a portiere battuto. Su un rovesciamento di fronte gli ospiti beneficiavano di un corner che finalizzavano con il gol sotto misura di Maffei che riapriva la sfida. Gli ospiti rivitalizzati dal gol si buttavano avanti concedendo ampie praterie per le classiche azioni di rimessa, una di queste vedeva Rosaia involarsi con una splendida azione personale e mettere la palla in mezzo all’area per il gol del neo entrato Prenci. Il finale era ancora in mano alla capolista che portava a quattro il bottino con il guizzo di Micheli (doppietta) che saltava tutti portiere compreso. Il giocatore in più sicuramente Francesco Buluggio autore di una prestazione di alto profilo.



Risultati 8° giornata



Corsanico-Camaiore 0-1

Pontremolese-Croce Verde 4-1

Romagnano-Ricortola 2-2

Serricciolo-Un. Montignoso 6-0

Sp.Pietrasanta-Atl.Viareggio 3-1

Versilia-Po9nte a Moriano 0-1

Virtus Viareggio-Lido 0-0

Ha riposato :Sp.Massarosa



Classifica: Pontremolese 20, Sp.Pietrasanta 18, Camaiore 17, Serricciolo 16, Ricortola 15, Lido 11, Virtus Viareggio 11, Ponte a Moriano 8,Corsanico 7, Sp.Massarosa 7, Unione Montignoso 6,Romagnano 5, Versilia calcio 4, Croce Verde 3, Atletico Viareggio 0.



Prossimo turno (23.11.2019): Atl.Viareggio-Virtus Viareggio, Camaiore-Pietrasanta, Cdroice Verde-Coirsanico, Lido-Romagnano,Ponte a Moriano-Sp. Massarosa, Ricortola-Serricciolo, Unione Montignoso-Versilia. Riposa: Pontremolese