Juniores provinciali, continua la fuga della Pontremolese

Calcio Junior - Terzo successo consecutivo per gli azzurri di Pontremoli, passano nel finale sul campo di un buon Montignoso consolidando il primato, il match di Marina di Massa si è acceso solo nelle battute finali. Il neo entrato Galloni porta avanti i compagni, ma viene raggiunto dai lunigianesi con Rossi quasi allo scadere, nel recupero il guizzo di Rossi ribalta il risultato dando la vittoria al team di mister Riccardo Capiferri.



La “cugina” Serricciolo rimanda battuto il Romaganano e rimane in corsia distaccata di due lunghezze. Come sul rettangolo di Via Casola, gli ospiti vanno in vantaggio dopo pochi minuti, prima della mezzora Ballerini ristabilisce la parità, mentre nella ripresa i gialloblu ribaltano la contesa con il subentrato Petacchi poi nel finale triplicano con l’altro neo entrato Ruffini.



Riscatto dei neroverdi del Ricortola che battono tra le mura amiche i viareggini della Croce Verde con i sigilli di Berti e Giannetti che firma una doppietta.



Nella giornata da segnalare la goleada della Polisportiva Camaiore in casa del Lido nel derby della versilia, mentre arriva il primo sorriso per la Virtus Viareggio contro il Versilia, e la preziosa vittoria esterna dello Sporting Pietrasanta a Massarosa. Infine l’unico pareggio è quello del Corsanico in casa del Ponte a Moriano.



Un.Montignoso-Pontremolese 1-2



Un.Montignoso: Angeloni, De Luca(690 Galloni), Tornaboni, Gentili, Sarr(87’ Ramagani) , Sesti, Aiza, Andreazzoli(67’ Davini, Del Vecchio(90’ Mosti) (Cancogna, Cuca Roibu, Iacozzi, Borzoni, Marku, Sesti) All. Cantoni



Pontremolese: Santini, Trevisan(53’ Carare, 81’ Manchini), Firmini(53’ Giromini), Barontini, Rossi, Clemente, Pedroni(62’ Ginesi), Buluggiu, Micheli, Rosaia, D’Angelo(70’ Tavolaccini) (a dsip,Fahrate,Cabrelli, Mori, Prenci)All. Capiferri



Arbitro: Particelli di Carrara



Marcatori : 81’ Galloni, 87’ Rossi, 90+2’ Micheli



Note : All’81’ espulso Santini per proteste





Serricciolo-Romagnano 3-1



Serricciolo: Vegnuti, Bertolin(78’ Canese), Venuti, Malatesta, Rossi, Calvo, Cardellini (68’ Panghi),Mazzone(57’ Petacchi), Ballerini(83’ Ruffini), Cardillo, Carnaccioli (a disp. Gabrielli, Velazquez, Castagneto,Lombardio)All. Tedeschi



Romagnano: Borzoni, Santini(69’ Menconi), Mazzi, Barotti(77’ Spagnolo), Zerbetto, Navari, Fricia, Marcucetti(65’ Franchi),Velazquez(89’ Zambelli), Munnacci, Cela(73’ Matrizi)(a disp.Mamnfredi), All. Bertolini



Arbitro : Sidane di Carrara



Marcatori : 10’ Fricia, 25’ Ballerini,67’ Petacchi, 87’ Ruffuni







Risultati 3° giornata





Lido-Camaiore 1-6



Ponte a Moriano-Corsanico 1-1



Ricortola-Croce Verde 3-1



Serricciolo-Romagnano 3-1



Sp.Massarosa-Sp. Pietrasanta 0-2



Un.Montignoso-Pontremolese 1-2



Versilia-Virtus Viareggio 0-2





Classifica: Pontremolese 9, Serricciolo 7, Sp.Pietrasanta 7, Camaiore 7, Ricortola 6, Virtus Viareggio4, Lido di Camaiore 3, Corsanico 3, Croce Verde Viareggio 2, Un.Montignoso 2, Ponte a Moriano 2, Romagnano 1, Versilia calcio 1, Sp.Massarosa 1, Atletico Viareggio 0.





Prossimo turno (sabato 19/10/2019):



Corsanico-Un. Montignoso, Croce Verde-Lido di Camaiore, Camaiore-Atl.Viareggio, Pontremolese-Ricortola, Romagnano- Versilia, Sp.Pietrasanta-Ponbte a Moriano, Virtus Viareggio-Sp. Massarosa, riposa : Serricciolo