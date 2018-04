Juniores Provinciali, continua il duello a distanza Atletico Carrara-Serricciolo

L’affascinante campionato a due turni dal termine è più che mai nel vivo

Calcio Junior - Per quanto riguarda l’assegnazione del titolo, l’affascinante campionato provinciale della Juniores, a due turni dal termine, è più che mai nel “vivo”. La non preventivata sconfitta dei nero azzurri di mister Michele Dati (foto a sinistra) in quel di Pontremoli di sabato scorso e la contemporanea vittoria ottenuta nel finale del Serricciolo hanno riacceso le speranze dei lunigianesi di Pierluigi Fiasella. Obiettivo che dopo il recupero pre pasquale fallito contro la Marina la Portuale sembrava aver consegnato su un piatto d’argento il titolo di campione provinciale alla formazione di Carrara, con relative sei lunghezze di distacco.



Il prossimo turno vede le due antagoniste disputare gli impegni a calendario tra le mura amiche: la capolista riceve alla Fossa i dragoni del Monti, mentre il Serricciolo ospita all’ ”Arcinaso” il Ricortola. In riferimento a questi due importanti match, la Delegazione Provinciale della Figc , allo scopo di assicurare la massima regolarità nello svolgimento del campionato stesso nelle ultime due gare del torneo, ha disposto che vengano disputate con lo stesso orario d’inizio (fissato nelle ore 15,00).



Il weekend comprende la trasferta degli azzurri di Pontremoli in casa del Piano di Conca, con il team di mister Malfanti avvantaggiato in base alla miglior classifica, test che vede i due club, partiti con diversi obiettivi, “giocarsi” la migliore posizione possibile, quale la terza piazza.



Concludono il programma gare le trasferte del Romagnano a Viareggio contro i locali dell’Atletico, dello Sp. Pietrasanta a Bozzano e dei viareggini dello Sporting in casa del Versilia Calcio.



Programma gare, arbitro di sabato 14/04/2018



Atl.Carrara-Monti (“Fossa”, 15:00, Vincenzo Smecca di Carrara)

Atletico Viareggio-Romagnano (“Via Filzi”, 15,°°, Serena Scarsini di Carrara)

Piano di Conca-Pontremolese (“Pianacce”, 16,°°, Alessio Fatticcioni di Carrara)

Serricciolo-Ricortola (“Arcinaso”, 15,°°, Francesco Cecchini di Carrara)

Sp.Bozzano-Sp.Pietrasanta (“Rontani”, 16,°°, Michael Florio di Viareggio)

Versilia-Sp.Viareggio (“La Pruniccia”, 15,°°, Giacomo Sergiampietri di Carrara)