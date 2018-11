Juniores Provinciali, capolista in casa della Pontremolese

Riposa l'Atletico Viareggio

Calcio Junior - Dopo aver osservato il turno di riposo, la capolista del campionato juniores provinciale Sporting Viareggio sale in alta Lunigiana, intenta a difendere il primato costruito nelle prime giornate dell’interessante torneo, in casa di una motivata Pontremolese. Gli azzurri di mister Roberto Neri, imbattuti tra le mura amiche, dopo aver battuto i cugini del Serricciolo e pareggiato a Monti nei due derby consecutivi, sono concentrati a fermare la corsa dei viareggini.



Le stesse ambizioni le nutrono lo Stiava, seconda forza del girone, che però è impegnata sull’ostico campo dello Soporting Pietrasanta, e la coppia Versilia-Bozzano che incontrano nell’odierno turno rispettivamente il Ricortola, fuori casa, e il Pietrasanta 1911, al “Rontani”.



Infine alla ricerca di punti sono i giallo blu del Serricciolo di mister Matteo Tedeschi, dopo la scorpacciata di gol nell’ultimo test casalingo contro il Romagnano. I luniginesi per non perdere ulteriori contatti con le prime posizioni intendono ripetersi sul campo del Montignoso Fbc.



Dopo il buon punto conquistato nel derby con la Pontremolese, i dragoni del Monti scendono al “Raffi” per sfidare i locali del Romagnano, un risultato positivo è il minimo obiettivo del club veneliese per migliorare la precaria classifica.



Programma gare, arbitro di sabato 3 novembre 2018



Montignoso Fbc-Serricciolo (“Via Casola, ore 15,°°, Umberto Benedetti di Carrara)

Oltreserchio-Croce Verde (“Minciotti”, ore 15,°°, Luca Giannarini di Lucca)

Pontremolese-Sp.Viareggio (“Pineta”, ore 14,30, Matteo Puvia di Carrara)

Ricortola-Versilia (Comunale, ore 15,30, Badr Serrar di Carrara)

Romagnano-Monti (“Raffi” ore 15,°°, Alessio Fatticcioni di Carrara)

Sp.Bozzano-Pietrasanta (“Rontani”,15,°°, Francesco Formisano di Viareggio)

Sp.Pietrasanta-Stiava (“Stadio XIX sett., ore 15,°°, Marco Madeddu di Viareggio)

Riposa Atletico Viareggio