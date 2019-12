Juniores Provinciali, cade la Pontremolese

Calcio Junior - Turno ricco di emozioni e sorprese, cambia il vertice della classifica in quanto la Pontremolese cade tra le mura amiche contro i versiliesi dello Sporting Pietrasanta, perdendo oltre al primato anche l’imbattibilità. Ora al comando del campionato ci sono i lucchesi della Polisportiva Camaiore, vittoriosi di misura su calcio di rigore contro un buon Romagnano. A ridosso della nuova capo classifica si insedia il Serricciolo di mister Matteo Tedeschi, che torna da Viareggio con i sofferti tre punti che gli permettono di tallonare i lucchesi e di passare in testa al girone, nel caso porti a termine positivamente il recupero contro il Lido di Camaiore mercoledi prossimo (gara era stata sospesa al termine del primo tempo con i lunigianesi in vantaggio per 2-1). Si riscattano Ricortola e Unione Montignoso rispettivamente contro lo Sporting Massarosa e Ponte a Moriano, i neroverdi di Vignali battono nettamente i pari età lucchesi con i sigilli di Giannetti (doppietta) e Dini, invece i montignosini di Cantoni rimandano battuti i bianco neri del Ponte a Moriano con le reti di Pedrinzani(doppietta), Borzoni e Panaino.



Cronaca Pontremolese-Sporting Pietrasanta



La giornata era focalizzata sul match del Lunezia in lunigiana tra gli azzurri di mister Capiferri e i versiliesi dello Sporting Pietrasanta divisi da soli due punti. La gara ha rispettato totalmente le aspettative regalando al numeroso pubblico 90 minuti di buon calcio, confronto ricco di emozioni a non finire.



L’atteso confronto vedeva partire forte gli ospiti con alcune occasioni non finalizzate cogliendo i padroni di casa impreparati, la gara si sblocca dopo soli tredici minuti con Comparini che riprende la respinta del legno locale appoggiando facile. A condurre il gioco sono sempre gli ospiti del giovane mister Lorenzo Bigicchi che sfruttano alla perfezione i movimenti sulle corsie esterne, prima recriminano su un fallo da rigore ignorato dall’arbitro, poi si vedono annullare una rete per fuorigioco. Gli azzurri si presentano dalle parti di Apolloni con un tiro dalla distanza di Clementi e un colpo di testa in tuffo di Rossi. Prima dell’intervallo i lunigianesi trovano il pareggio con l’ispirato Clementi dal limite che lascia immobile il portiere ospite. Nella ripresa i versiliesi si rendono ancora pericolosi sotto la regia di Szabo, i locali replicano ad ogni offensiva con le conclusioni di Carare e Pedroni. Sull’azione successiva lo sporting beneficia di un penalty che Comparini si fa parare da Gussoni. Non passa tanto che arriva il secondo rigore per gli ospiti, in questa occasione Comparini si fa perdonare segnando il vantaggio. A metà della ripresa il team di Capiferri perviene al pareggio con Micheli che finalizza un ottimo scambio in velocità Rosaia-Pedroni. La gara sale ancora di ritmo i locali prendono d’assalto l’area avversaria, da segnalare un tiro al volo di Micheli finito di poco a lato. Alla mezzora un’azione sull’asse Giromini-Rosaia per Micheli che viene atterrato e si và nuovamente al dischetto. Dagli undici metri si và al terzo penalty della gara, Rossi spiazza Aplloni la palla però finisce sul palo spazzata in angolo dai difensori pietrasantini. Il finale di gara regala ancora emozioni per le ripetute occasioni da gol da entrambe le compagini, a sfruttare quella migliore sono i versiliesi con l’esterno Crovi. Tre punti che proiettano il Pietrasanta nelle parti nobili della classifica, terzo posto proprio davanti alla Pontremolese.





Pontremolese-Sp.Pietrasanta 2-3

Pontremolese : Gussoni, Trevisan(50’ Giromini, Pedroni, Barontini, Rossi, Clementi, Firmini(32’Carare),Buluggiu, Micheli, Rosaia, D’angelo(82’ Ginesi) (a disp. Santini, Farhate, Poli, Prenci,Menchini) All. Capiferri

Sp.Pietrasanta : Apolloni, Bazzichi, Bacci,Costa, Szabo, Sodini, Tancredi, Poli, Oprita(70’ Intaschi), Comparini,Crovi(a disp. Cantafo, Tempesta, Torcigliani, Lorenzoni, La Piano, Baldessi, Dangina, Rabassi)All. Bigicchi

Arbitro : Sergiampietri di Carrara

Marcatori : 13’ Comparini,45’ Clementi, 55’ Comparini(rig.),63’ Micheli, 88’ Crovi

Note : al 50’ Gussoni para rigore a Comparini, 74’ Rossi sbaglia rigore colpendo il palo



Risultati 11° giornata:



Atl.Viareggio-Serricciolo 2-3



Camaiore-Romagnano 1-0



Croce Verde-Virtus Viareggio 4-2



Lido-Versilia 3-3



Pontremolese-Sp. Pietrasanta 2-3



Ricortola-Sp.Massarosa 3-0



Un.Montignoso-Ponte a Moriano 4-2



Ha riposato : Corsanico





Classifica : Camaiore 26, Serricciolo 25, Sp.Pietrasanta 24, Pontremolese 23, Ricortola 18, Lido di Camaiore 15, Sporting Massarosa 13, Virtus Viareggio 11, Versilia 11, Unione Montingoso 9, Romagnano 8, Ponte a Moriano 8,Corsanico 7, Croce Verde 6, Atl.Viareggio 1.



Prossimo turno(14/12/2019): Ponte a Moriano-Ricortola, Romagnano-Croce Verde, Serricciolo-Camaiore, Sp.Massarosa-Lido, Sp.Pietrasanta-Corsanico, Versilia-Atl.Viareggio,Virtus Viareggio-Pontremolsese, Riposa : Unione Montignoso