Juniores Provinciali, atteso match Pontremolese-Pietrasanta

Calcio Junior - Entra nel vivo il torneo della juniores provinciale, la giornata numero dieci presenta il match-clou tra la capolista Pontremolese (foto) e lo Sporting Pietrasanta, terza forza del girone a meno due dalla vetta. Al “Lunezia” principale si affrontano le due squadre con gli stessi obiettivi, quello di salire nel campionato regionale la prossima stagione. Oltre alle due compagini che cercheranno di superarsi nello scontro diretto in terra lunigianese in lizza per il titolo c’è la coppia Camaiore-Serricciolo, i lucchesi sono appaiati al team di mister Riccardo Capiferri.



I gialloblu del Serricciolo saranno di scena in casa del fanalino Atletico Viareggio. Il club di mister Matteo Tedeschi mercoledi prossimo avrà a disposizione tutto il secondo tempo nel recupero contro il Lido di Camaiore per riuscire a scavalcare i cugini della Pontremolese in classifica. La gara con i versiliesi era stata sospesa al termine del primo tempo per infortunio del direttore di gara sul risultato di 2-1 per i galletti.



Il quadro della giornata viene completato dalla insidiosa trasferta del Romagnano in casa della capolista Polisportiva Camaiore, altra seria candidata alla corsa per il titolo di campione provinciale, mentre disputeranno i loro impegni tra proprie mura i neroverdi del Ricortola contro lo Sporting Mssarosa e l’Unione Montignoso di Cantoni che riceve la visita dell’ostico Ponte a Moriano.



Programma gare, arbitro di sabato 7/12/2019:



Atl.Viareggio-Serricciolo (“Martini”, 17,30, Silvio Emmoli di Viareggio)

Camaiore-Romagnano (Via Fonda,18,00, Marco Madeddu di Viareggio)

Croce Verde-Virtus Viareggio (Basalari,16,30, Gregorio Antonino di Viareggio)

Lido-Versilia (“Benelli”,15,30, Matteo Della Latta di Viareggio)

Pontremolese-Sp.Pietrasanta (Lunezia, 15,00, Giacomo Sergiampietri di Carrara)

Ricortola-Sp.Massarosa (“Ricortola, 18,00, Stefano Melegari di Carrara)

Un.Montignoso-Ponte a Moriano (Del Freo, 18,30, Damiele Panighini di Carrara)

Riposa: Corsanico