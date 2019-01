Juniores Provinciali, Atletico Carrara e Don Bosco Fossone doppio successo

Il punto sul campionato regionale

Calcio Junior - Giornata da incorniciare per le due compagini di Carrara nel terzo turno dell’appassionante campionato Juniores. L’Atletico Carrara dei Marmi di mister Micheli Dati conferma il fattore campo con l’ennesimo colpo di testa sotto misura di Petacchi a metà del primo tempo. I neroazzurri rimandano battuti una buona e organizzata Mezzana raggiungendo al secondo posto la Valdinievole Montecatini, sconfitta in casa dei cugini del Don Bosco Fossone. Ora capitan Baicche & soci sono a tre lunghezze dalla capolista Lammari fermata sul pareggio a Maliseti. L’Atletico soffre più del previsto di fronte ai pratesi che nonostante la precaria posizione di classifica (terzultima) non hanno sfigurato, anzi hanno messo in difficoltà in più occasioni la retroguardia carrarina, in evidenza il portiere Diego De Nardi autore di due considerevoli prodezze salva partita.



Senza dubbio la copertina della terza giornata era centrata sul sintetico del “Duilio Boni” di Fossone dove i locali hanno sfoggiato una prestazione di rilievo, si è rivisto per molti tratti il Don Bosco di inizio campionato, tutto è funzionato come un orologio svizzero. Il match iniziava con il vantaggio lampo dei ragazzi di mister Alessandro Tavarini, al primo affondo Rossi apriva le marcature, punto però che durava poco per l’immediato pareggio ospite di Vallini. Dopo un’ora di gioco la combattuta sfida si risvegliava per merito del bomber di casa Andrea Tosi, l’incornata precisa portava avanti i compagni. Nelle battute finali D’Adamo firmava il tris, dando l’impressione di aver chiuso il confronto che il solito irriducibile Vallini riapriva subito dopo, nel recupero il subentrato Bertagna falliva la rete del poker su calcio di rigore. L’importante successo dei giallorossoblu rilancia nuovamente il progetto del club di Carrara, l’obiettivo principale rimane quello di scalare la classifica in ottica piani nobili del girone.



Tabellini



Atletico Carrara-Mezzana 1-0

Atletico Carrara: De Nardi, Petacchi, Del Fiandra, Baudacci, Baicchi (62’ Tortelli), Perugi, Figaia (85’ Tognoli), Bertelloni (75’ Zanelli), Bianchini, Silicani, Farsane (Dazzi, Lombardini, Salata, Cinacchi) All. Dati

Mezzana: Capanna, Iaria (86’ Ruggiero), Filippini, Marchetti, Calamai (77’ Malinconi), Bartolini, Sarti (68’ Campinoti), Pasquinelli (75’ Carretta), Pappada, Santi, Maddio (81’ Trevisan) (a disp. Certelli, Mazzetti) All. Vallerini

Arbitro: Puvia di Carrara

Marcatore: 23’ Petacchi



Don Bosco Fossone-Valdinievole 3-2

Don Bosco Fossone: Mallegni, Politi, Antonelli, Bassani, Ciandri, Dalle Lucche, Rossi (61’ Mallegni), D’adamo, Tosi, Vivaldi (81’ Bertagna) ( a disp. Gentile, Praticò, Borelli, Dell’Amico, Verdini, Morelli) All. Tavarini

Valdinievole: Gjergjl, Prato, Rizzo, Secondino, Castagna, Bandini, Vallini, Lassi, Biagioni, Mercugliano, Moustafa (Ingrassia, Pulaci, Giusti, Doto, Verrilli, Battaglia) All, Tarabusi

Arbitro: Stabile di Carrara

Marcatori: 2’ Rossi, 10’ Vallini, 60’ Tosi, 72’ D’Adamo, 73’ Vallini, 90+4’ Bertagna(rig.)



Risultati 3° giornata di ritorno



Zenit-Atletico Lucca 1-0

San Filippo-Candeglia 1-0

Pescia-Galcianese 2-1

Maliseti-Lammari 1-1

Migliarino-Lanciotto 3-1

Atletico Carrara-Mezzana 1-0

Poggio a Caiano-Camaiore 1-1

Don Bosco Fossone-Valdinievole 3-2



Classifica: Lammari 36, Atletico Carrara 33, Valdinievole 33, Migliarino Vecchiano 28, Poggio a Caiano 27, Zenit Audax 27, Maliseti 26, Candeglia 25, Galcianese 24, Lanciotto 24, Don Bosco Fossone 24, San Filippo 22, Camaiore 18,Mezzana 16, Atletco Lucca 15, Pescia 14.



Prossimo turno (26/1/2019): Camaiore-Atletico Carrara, Lammari-Candeglia , Mezzana-Don Bosco Fossone, Atletico Lucca-Maliseti, Valdinievole-Migliarino, Poggio a Caiano-Pescia, Lanciotto-San Filippo, Galcianese-Zenit Audax.