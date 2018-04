Juniores Provinciali, Atletico Carrara ad un passo dal titolo

Ai ragazzi di mister Michele Dati bastano 4 punti in 3 gare per laurearsi campioni

Calcio Junior - Il seguitissimo torneo Juniores è in dirittura d’arrivo, i nero azzurri dell’Atletico (foto), al comando da un girone intero, si apprestano alle ultime fatiche: a tre giornate dalla fine i sei punti di vantaggio sul Serricciolo danno ampia fiducia al team di mister Michele Dati, il titolo è più che a portata di mano.



Gli ultimi tre turni per la capoclassifica sono pianificati in due delicate trasferte: la prima sull’ostico campo di Pontremoli contro gli azzurri di mister Paolo Malfanti e la seconda in quel di Ricortola, intervallate dall’incontro casalingo contro i lunigianesi del Monti. Sulla carta la compagine di Carrara potrà andare incontro a qualche insidia, basterebbero quattro punti per chiudere il campionato (uscire indenni dal “Lunezia” e conquistare i tre punti nel successivo match interno con il Monti), per scrivere la “fine” al torneo, ma come sempre ad emettere il verdetto sarà il campo.



Attualmente l’inseguitrice Serricciolo è tenuta in vita dalla matematica: i ragazzi di mister Pierluigi Fiasella, dopo l’inaspettato passo falso nel recupero pre pasquale con la Marina la Portuale, hanno gettato al vento la possibilità di dimezzare il gap dai “carrarini”. Vedono nel loro finale di campionato due turni casalinghi consecutivi, con l’Atletico Viareggio e Ricortola, per chiudere la stagione a Romagnano.



A ridosso delle due protagoniste, le altre avversarie giocano per un piazzamento di puro prestigio: impegni casalinghi per il Romagnano che riceve la visita della Marina la Portuale balzata alla ribalta per il “colpaccio” a Serricciolo; il piano di Conca quarta forza del girone è ospite dello Sporting Pietrasanta, mentre i dragoni del Monti, squadra rivelazione della prima parte di campionato, attendono al “Don Bosco” i nero verdi di mister Fabio Baldini. A beneficiare il bonus dei tre punti in questo turno è il Versilia calcio, infine lo Sp. Bozzano scende al “Basalari” per affrontare i viareggini dello Sporting.



Programma gare, arbitro di sabato 7 aprile 2018



Pontremolese-Atl.Carrara (“Lunezia” ore 15,30, Giorgio Puccinelli di Carrara)

Serricciolo-Atl.Viareggio (“Arcinaso”, ore 15,°°, Alessio Fatticcioni di Carrara)

Romagnano-Marina la Portuale (“Raffi”, ore 18,°°, Umberto Benedetti di Carrara)

Sp.Pietrasanta-Piano di Conca (“Comunale”, ore 15,°°) n.c.

Monti-Ricortola (“Don Bosco”, ore 15,30, Raffaele poli di Carrara)

Sp.Viareggio-Sporting Bozzano (“Basalari”, ore 17,30, Marco Madeddu di Viareggio)