Juniores Provinciali, alla Pontremolese il super derby

Calcio Junior - Nel pomeriggio di sabato, al termine di una grandissima prestazione la Pontremolese di mister Capiferri si è aggiudicata l'attesissimo derby in casa del Serricciolo. Micheli e Buluggiu gli eroi di giornata che hanno segnato le due reti che sono valse tre punti fondamentali in chiave classifica.



Con questo successo infatti agli azzurri hanno superato la rivale per rilanciarsi con prepotenza verso il vertice. Attualmente la Pontremolese è terza in classifica con 29 punti, dietro di una lunghezza a Camaiore e Sporting Pietrasanta, appaiate in prima posizione, mentre il Serricciolo segue a 28. Non va dimenticato però che entrambe le “cugine lunigianesi” hanno da recuperare la gara del 21 dicembre scorso rispettivamente contro Romagnano e Croce Verde, quindi potenzialmente sono prima e seconda.



Veramente entusiasmante la corsa al titolo che vede 4 squadre nel giro di pochissimi punti, impegnate in una bagarre che manterrà tutti col fiato sospeso fino all'ultimo.