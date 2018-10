Juniores Provinciali, al via la seconda di campionato

Serricciolo subito derby a Monti; si attende il riscatto delle blasonate Pontremolese, Romagnano e Ricortola

Calcio Junior - La seconda giornata dell’interessante campionato Juniores under 19 Provinciale vede alle prese le più blasonate compagini chiamate a riscattare l’amaro esordio del torneo, prima tra tutte la Pontremolese, club storico lunigianese che alla prima uscita ha lasciato i tre punti sul campo dell’ostico Stiava. Il team di mister Roberto Neri nel primo impegno tra le mura amiche deve riscattare in fretta lo scivolone patito in terra lucchese. Gli azzurri ricevono alla ”Pineta” i viareggini della Croce Verde, quest’ultimi reduci dalla sconfitta interna nel derby con lo Sporting Viareggio, quindi match abbordabile per le forti ambizioni del sodalizio di Pontremoli.



Stesso obiettivo è quello di Romagnano e Ricortola. Il Romagnano di Luigi Bertolini ospita al “Raffi” la new entry Stiava, mentre i nero verdi del neo mister Marco Tarantino scendono a S. Maria a Colle in terra lucchese, alla ricerca dei punti persi tra le mura amiche.



Da segnalare la breve trasferta del Serricciolo del nuovo Tecnico Claudio Tassi in quel di Monti, prima gara ufficiale dei gialloblu e subito derby al “Don Bosco” contro i “dragoni”. La formazione dei “galletti” è stata affidata da qualche settimana a Matteo Tedeschi che ricopriva da tre stagioni l’incarico di responsabile della stessa squadra, dopo un positivo pre campionato. Il Serricciolo scende in campo con giustificate ambizioni, visto che la scorsa stagione i lunigianesi hanno conteso fino all’ultima giornata il titolo di campioni provinciali all’Atletico Carrara.



Le altre gare del girone comprendono l’esordio casalingo del nuovo Montignoso Football club che riceve un brutto cliente come il Versilia Calcio e i due derby provinciali in terra lucchese del Pietrasanta 1911, a Viareggio contro i locali dello Sporting, e dell’Atletico Viareggio, in quel di Bozzano.



Programma gare , arbitro di sabato 6/9/2018



Monti-Serricciolo “Don Bosco”, ore 16,°°, Simone Lorenzini di Carrara)

Montignoso Fbc-Versilia (“Via Casola, ore 16,°°, Alessandro Patane di Carrara)

Oltreserchio-Ricortola (S.Maria a Colle, ore 15,°°, Matteo Soldatich di Lucca)

Pontremolese-Croce Verde (L:Romityi”, ore 15,°°, Alessio Fatticcioni di Carrara)

Romagnano-Stiava (“Raffi”, ore 15,°°, Giorgio Puccinelli di Carrara)

Sp. Bozzano-Atl.Viareggio (ore 16,°°, Andrea Ageeb Salib di Viareggio)

Sp.Viareggio-Pietrasanta 1911 (“G.Del Chiaro”, Matteo Lorenzi di Viareggio)