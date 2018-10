Juniores Provinciali, al comando una coppia di lucchesi

Primi sorrisi per Serricciolo, Montignoso Fbc, Ricortola e Pontremolese

Calcio Junior - La seconda giornata del campionato Juniores Provinciali fa registrare una coppia al comando, lo Sporting Bozzano e i viareggini dello Sporting. Distanziato di tre punti incalza un massiccio gruppo di club, mentre ancora fermi a quota zero ci sono i lucchesi dell’Oltreserchio e la Croce Verde.



La capolista Bozzano dopo il colpaccio a Ricortola trova il secondo successo consecutivo contro l’Atletico Viareggio con il classico risultato all’inglese. Invece a suon di gol è il primato dello Sp.Viareggio che rifila una manita al Pietrasanta Calcio. Primi tre punti della stagione per quattro compagini: il Ricortola riscatta lo stop casalingo all’esordio andando a vincere sul campo dell’Oltreserchio con i sigilli di Tonazzini e Artinov; netta la vittoria della Pontremolese sulla Croce Verde nella prima gara interna, gli azzurri di mister Roberto Neri sono andati a segno con Bellacci (doppietta) Egei e Perini. Positivo l’esordio in campionato del Serricciolo del neo mister Matteo Tedeschi nel derby del “Don Bosco” di Monti dove i giallo blu mettono in sicurezza l’atteso match già nel primo tempo con l’autorete di Chiperi su tiro di Marcocci e il raddoppio di Ballerini. Ad inizio ripresa il talentuoso Tommaso Marcocci si ripeteva triplicando per gli ospiti e chiudeva definitivamente la trasferta. Infine primo sorriso interno per il Montignoso Fbc che tra le proprie mura rimanda battuto il Versilia Calcio con il minimo scarto riscattando la pesante sconfitta subita a Viareggio in casa dell’Atletico. Conclude il tabellone di giornata l’unico pareggio del girone tra il Romagnano Calcio e lo Stiava.



Tabellino di Monti-Serricciolo 0-3



Monti: Gerali, Cortesi, Gorlandi, Lombardi, Barbasini, Chiperi, Dallara, Tamagna, Petacchi, Benelli, Gabrielli (Casalini, Tonelli, Folegnani, Furletti) All. Mazzoni

Serricciolo: Scolari, Lombardi, Cardellini, Malatesta, Guelfi, Mariani, Marcocci, Giovannucci, Ballerini, Batrtaglia, Cardillo (Calvo, Rossi, Simonimi, Solarino, Maraglia, Gregori) All. Tedeschi

Marcatori: 25’ aut.Chiperi, 33’ Ballerini, 59’ Marcocci



Risultati 2° giornata



Monti-Serricciolo 0-3

Montignoso Fbc-Versilia 1-0

Oltreserchio-Ricortola 1-2

Pontremolese-Croce Verde 4-0

Romagnano-Stiava 1-1

Sp.Bozzano-Atl.Viareggio 2-0

Sp. Viareggio-Pietrasanta calcio 5-3

Riposava : Sporting Pietrasanta



Classifica: Sp. Bozzano, Sp.Viareggio 6, Stiava 4, Serricciolo, Ricortola, Versilia, Atl.Viareggio, Pontremolese, Montignoso fbc, Sporting Pietrasanta 3, Pietrasanta 1911,Monti, Romagnano calcio, Oltreserchio e Croce Verde Viareggio 0.



Prossimo turno (13/10/2018)

Atletico Viareggio-Oltreserchio, Croce Verde-Romagnano, Stiava-Montignoso Fbc, Pietrasanta 1911-Pontremolese,Ricortola-Spo.Pietrasanta, Serricciolo-Sp.Viareggio, Versilia-Sp. Bozzano, Riposa il Monti