Juniores Provinciale, Serricciolo perde la vetta

Calcio Junior - Il campionato Juniores Provinciale ha un nuovo proprietario. Con l’ennesima goleada della giornata la Polisportiva Camaiore balza in testa alla classifica, sfruttando la sconfitta dell’ex capo classifica Serricciolo in casa dello Sporting Pietrasanta. Si sa sotto la Pontremolese che rifila un set di reti allo Sporting Massarosa (in evidenza Rosaia con tre centri) e scavalca i cugini di Serricciolo, ora gli azzurri di mister Capiferri sono ad una lunghezza dal vertice. Mercoledì prossimo nel recupero interno contro il Romagnano avranno la possibilità (eventuale successo) di passare in vetta al girone.





Cinquina dei neroverdi del Ricortola al fanalino di coda del girone Atletico Viareggio con i punti di Giuntoli(doppietta), Berti e Dini. Non riesce ad andare oltre il pareggio il Romagnano di mister Bertolini in casa della Virtus Viareggio. Infine da segnalare la netta vittoria dei collinari del Corsanico nel derby casalingo contro il versilia calcio, mentre i lucchesi del Ponte a Moriano espugnano con il minimo scarto il campo della Croce verde.





Sp.Pietrasanta-Serricciolo 3-1



Sp.Pietrasanta : Apolloni, Temoesta(54’ La Piano),Tancredi, Torcigliani, Bacci, Benedetti, Moschetti, Pou(51’ Crovi), Comparini(92’ Cantaleo), Costa, D’Angina(75’ Intaschi) (a disp. Musetti, Evangelisti, Gragnani, Lorenzoni, Rabassi) All. Bigicchi



Serricciolo : Vegnuti, Cardellini, Jovanovitch(36’ Carnaccioli), Giardina, Rossi C., Bertolini, Ruffini, Mazzone, Petacchi, Cardillo(87’ Rossi M.) Ballerini ( a disp. Gabrielli, Velasquaes, Pierotti, Canese)All. Tedeschi



Arbitro : Marsili di Viareggio



Marcatori : 17’ D’Angina, 34’ Costa, 50’ Mazzone, 91’ Crovi



Note : Espulso al 76’ per doppia ammonizione Giardina (S.)







Cronaca Pontremolese-Massarosa





Pontremolese-Sp.Massarosa 6-0



Pontremolese : Santini, Marianelli(Trevisan), Pedroni(Maurelli), Barontini, Rossi, Clementi(Erta), Gabrielli(Ginesi), Buluggiu, Micheli, Rosaia, D’Angelo (Prenci) (a disp. Menchini,Giromini,Lombardi,Tavolaccini,)All. Capiferri



Sp. Massarosa : Lunardini, Domenici(Moriconi), Farnocchia(La Mattina), Rossellini (Ronatni), Del Dianda, Panconi, Agostini(Ruberti), Misuri, Guccione (Larini, Cotza, Giannetti). All. Maffei



Arbitro : Cosentini di Carrara



Marcatori : 5’ Micheli, 45’ Rossi(rig.), 50’ Micheli, 70’ Rosaia, 84’ Micheli, 89’ Rosaia





Altra goleada (quarta consecutiva) degli azzurri di mister Riccardo Capiferri che toccano quota 57 reti nelle quindici giornate disputate, da ricordare che manca all’appello il recupero interno contro il Romagnano. Sul sintetico del “Lunezia” gli azzurri affrontavano lo Sp.Massarosa, gara valevole per la prima del girone di ritorno.



Dopo qualche minuto di rodaggio equilibrato delle due compagini i lunigianesi sbloccano il match con Micheli sull’asse Buluggiu-Rosaia. La reazione degli ospiti viene fermata sul nascere dalla Pontremolese che spreca il gol del 2 a 0 con D’Angelo e Micheli. Sul finire del tempo gli ospiti si fanno vivi con una punizione adiacente all’area, il tiro a girare viene deviato in angolo dall’attento portiere azzurro Santini. Allo scadere Del Dianda spinge da tergo D’Angelo, massima punizione che il capitano Rossi trasforma. Nella seconda frazione di gioco è il team di Capiferri a spingere sull’acceleratore, dopo cinque minuti scambio Rossi-Rosaia per Micheli che sigla il terzo centro del match. I lucchesi provano a reagire con Ctza che dal limite trova pronto Santini che devia sul palo prima di bloccare la palla. A metà del secondo tempo è l’estremo guardiano ospite a negare le conclusioni di Clementi e D’Angelo, A venti dalla fine Rosaia sugli sviluppi di un fallo laterale su assist di Micheli mette dentro la rete numero quattro. Nel finale gli azzurri ripresentano il giovane Erta che ritorna dopo un lungo periodo di assenza per infortunio ed è proprio il nuovo entrato ad iniziare l’azione sull’asse Maurelli-Rosaia per Micheli che firma il quinto gol. Prima del fischio finale è ancora Rosaia su insistita azione personale a regalare l’ultima emozione con il sigillo della sesta rete.





Risultati 16° giornata:





Atletico Viareggio-Ricortola 0-5



Camaiore-Un.Montignoso 6-0



Corsanico-Versilia 4-2



Croce Verde-Ponte a Moriano 0-1



Pontremolese-Sp.Massarosa 6-0



Sp.Pietrasanta-Serricciolo 3-1



Virtus Viareggio-Romagnano 1-1



Ha riposato : Lido di Camaiore





Classifica: Camaiore 36, Pontremolese 35, Serricciolo 34, Sp.Pietrasanta 33, Lido di Camaiore 26, Ricortola 25, Sp.Massarosa 21, Romagnano 16, Ponte a Moriano 515, Versilia 14, Croce Verde 13, Virtus Viareggio 13, Corsanico13, Un.Montignoso 13, Atletico Viareggio 2.





Prossimo turno ( 25/1/2020): Lido-Atl. Viareggio,Ponte a Moriano-Pontremolese, Ricortola-Camaiore,Serricciolo-Virtus Viareggio,Sp.Massarosa-Corsanico, Un.Montignoso-Croce Verde Viareggio,Versilia-Sp.Pietrasanta, Riposa : Romagnano