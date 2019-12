Juniores Provinciale, Serricciolo batte il Camaiore e balza in vetta

Calcio Junior - Sugli scudi le due compagini lunigianesi, i gialloblu di mister Matteo Tedeschi riscattano alla grande lo scivolone del recupero e sconfiggono i lucchesi del Camaiore, ex capolista, con la doppietta di Petacchi, intervallato dal momentaneo pareggio ospite sul finire del primo tempo. I lunigianesi a tre giornate dal giro di boa guidano con merito il girone con una lunghezza sui versiliesi dello Sporting Pietrasanta, due sui cugini della Pontremolese in compagnia del Camaiore. Gli azzurri di pontremoli mettono a referto l’ennesima goleada, a farne le spese sono i viareggini della Virtus. Continua l’ascesa dei versiliesi dello Sporting che si ripetono nel test casalingo contro i cugini del Corsanico, il successo di misura sui collinari permette al team di mister Lorenzo Bigicchi di restare in scia della leader Serricciolo. Tre punti anche per i neroverdi del Ricortola che tornano dalla trasferta di Ponte a Moriano con una iniezione di fiducia per il proseguo del torneo, agganciano in classifica il Lido di Camaiore fermato sul pareggio al Rontani contro lo Sporting Massarosa. Infine divide la posta in palio il Romagnano di mister Bertolini, impatta nell’impegno interno contro i viareggini della Croce Verde.



Cronaca di Pontremolese-Virtus Viareggio



Gli azzurri di Pontremoli strapazzano la Virtus Viareggio con una prestazione a dir poco stellare, tre pregevoli doppiette di Rossi, D’Angelo e Micheli fanno volare il club lunigianese, riscattato con gli interessi lo scivolone interno contro il Pietrasanta nonostante la buona prova dei “ragazzi” di Riccardo Capiferri. La gara del “Raffi” era iniziata con un buon fraseggio dei locali, imbrigliando il centrocampo ospite, dopo una decina di minuti è Clemente a provare il tiro da fuori cogliendo la base del palo. Le ripartenze della Virtus sono frenate dall’inesauribile Buluggio. La pressione degli azzurri viene premiata dal gol del vantaggio di Rossi che riprende una corta respinta del portiere su punizione di D’Angelo. Provano a reagire i viareggini ma la chiave del gioco è nelle mani della Pontremolese, prima sfiora il raddoppio con D’angelo, poi finalizza sugli sviluppi di un’azione di Micheli in velocità. Vicino alla mezzora arriva il terzo gol di Clementi, il tiro da fuori è deviato da un difensore spiazzando l’incolpevole Pirola. A spingere sono ancora i lunigianesi, vista l’insufficiente reazione locale, sull’asse Pedromi-Rosaia e Micheli, viene annullato dall’arbitro il quarto gol che però non tarda ad arrivare con Rossi che trasforma il penalty per fallo su Micheli. Prima dell’intervallo è D’angelo a firmare il quinto gol, tiro a fil di palo su preciso assist di Barontini. Nella ripresa il tecnico lunigianese visto il largo margine di reti ridisegna la formazione inserendo forze fresche in tutti i reparti, ad andare in rete è Micheli di testa su angolo di D’Angelo per la sesta marcatura, i locali provano ad avvicinarsi dalle parti di Menchini senza esito, dopo altre due occasioni fallite dal neo entrato Ginesi e D’Angelo, l’esterno viareggino Masotti trova il gol della bandiera. Il finale di gara vede i lunigianesi sprecare ancora un paio di occasioni prima Micheli sbaglia davanti al portiere ma si rifà subito dopo con il settimo gol per la squadra e mette a referto la personale doppietta. Prima della sosta natalizia gli azzurri nel prossimo turno ospiteranno al “Lunezia” il Romagnano, per riprendere il campionato il 4 gennaio 2020, con l’atteso derby in casa dei cugini del Serricciolo.





Virtus Viareggio-Pontremolese 1-7

Virtus Viareggio: Pirola, Bianco (46’ Dell’Amico), Cateni, Sermattei, Vicentini, Masotti, Bonini, Gerini,Tonarelli, Traversi. All. Tonelli

Pontremolese : Santini (46’Menchini), Carare(46’ Farhate), Giromini, Barointini, Rossi, Clementi(61’ Trevisan), Pedroni(46’ Ginesi), Micheli, Rosaia(61’ Lombardi), D’Angelo( a disp. Firmini) All. Capiferri

Arbitro : Poli di Carrara

Marcatori : 19’ Rossi,, 27’ D’Angelo, 28’ Clementi, 36’Rossi(rig.), 40’ D’Angelo, 54’ Micheli, 80’ Masotti(Vv.), 89’ Micheli



Serricciolo-Camaiore 2-1

Serricciolo : Vegnuti, Bertolini, Iovanouitch, Malatesta, Rossi, Calvo, Carnaccioli (64’ Cardillo), Giardina, Petacchi, Mazzone, Ballerini(89’ Cardellini) ( a disp, Gabrielli, Lombardi Luca, Lombardo Leonardo, Pierotti, Dallara, Ruffini) All. Tedeschi

Camaiore : Mariani, Gori, Jacomoni, Paoli(71’ Gallico), Giannini, Pardini, Capecchi, Pacini, Dal Lagho, Luisotti, Papi(67’ Giacone) (a disp. Pardini,Faina, Bertilotti, Sonetti, Vizzoni, Loiacono) All. Milani

Arbitro : Cecchini di Carrara

Marcatori : 38’ Petacchi, 43’ Dal lago, 85’ Petacchi

Note : Al 77’ espulso Capecchi(C.) per doppia ammonizione





Risultati 12° giornata



Ponte a Moriano-Ricortola 0-1

Romagnano-Crooce Verde 1-1

Serricciolo-Camaiore 2-1

Sp.Massarosa-Lido 0-0

Sp.Pietrasanta-Corsanico 2-1

Versilia-Atlertico Viareggio 4-0

Virtus Viareggio-Pontremolese 1-7

Ha riposato : Unione Montignoso



Classifica <7b>: Serricciolo 28, Sp.Pietrasanta 27, Pontremolese 26, Polisportiva Camaiore 26, Ricortola 21, Lido di Camaiore 19, Sp. Massarosa 14, Versilia Calcio 14,Virtus Viareggio 11,Croce Verde Viareggio 10, Romagnano 9, Unione Montignoso 9, Ponte a Moriano 8, Corsanico 7,Atlertico Viareggio1.





Prossimo turno (21/12/2019): Atletico Viareggio-Sp.Massarosa,Camaiore-Versilia Calcio, Corsanico-Virtus Viareggio, Croce Verde Viareggio-Serricciolo,Lido di Cmaiore-Ponte a Moriano., Pontremolese-Romagnano,Ricortola-Unione Montignoso, Riposa : Sportoing Pietrasanta.